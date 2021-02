La finalul partidei contra Chindiei, antrenorul gazdelor, Toni Petrea s-a arătat mulţumit de evoluţia elevilor săi şi a încercat să explice schimbările tactice din timpul partidei, cu poziţionarea lui Ovidiu Popescu fundaş central şi înlocuirea lui Buziuc la 30 de minute după ce fusese introdus.

FCSB s-a impus cu scorul de 1-0 în partida contra Chindiei Târgovişte din etapa a 24-a din Liga 1. În urma acestui rezultat, roş-albaştrii sunt siguri de prima poziţie, indiferent de rezultatul meciului dintre Gaz Metan şi CFR Cluj.

Olaru a marcat cu un şut frumos la colţul lung, în minutul 23. Pentru FCSB este primul succes după o serie de trei înfrângeri cu 0-1, cu Academica şi Hermannstadt, în campionat, şi Dinamo, în Cupa României.

Toni Petrea, după victoria contra Chindiei: „În anumite momente s-a văzut o teamă“

„Am întâlnit o echipă care a dat o replică foarte bună, mai ales în repriza a doua, după minutul 60. Mă bucură, în schimb, evoluţia noastră. Am dat dovadă de maturitate. Aveam nevoie de această victorie, pentru moralul nostru. Poate în anumite momente s-a văzut o oarecare teamă în a pasa, în a ne exprima. E firesc, tinând cont de ultimele noastre rezultate. Însă băieţii au făcut un efort incredibil, fantastic. Mi-au plăcut atitudinea lor, dăruirea lor. Şi e o victorie meritată din punctul meu de vedere. Trei puncte foarte importante.

Când vii după o serie negativă, de trei jocuri fără gol marcat, cu trei înfrângeri, încrederea nu poate fi la fel. Însă nu mă îngrijorează acest aspect. M-a interesat reacţia noastră după aceste jocuri, atitudinea pe care o arătăm în teren şi sunt mulţumit de ce am văzut.

La Nedelcu, am înţeles că e o leziune fibrilară. Vom vedea cât e de gravă şi ce va presupune… Zile de repaus… A spus că a simţit o contractură şi clar e leziune fibrilară.

Toni Petrea: „Florinel Coman va înscrie şi el“

Ovidiu a mai jucat pe această pozitie. Se descurcă foarte bine şi ca fundaş lateral, şi ca fundaş central. Şi în seara asta, a făcut un joc foarte bun, fără greşeală. Îl văd la antrenamente şi îmi dau seama că poate ocupa mai multe posturi.

La Mediaş, am abuzat de acţiunile individuale în anumite zone în care nu se cerea acest lucru. Am discutat cu jucătorii, am făcut o analiză şi am încercat să îi fac să înţeleagă că trebuie jucat mult mai simplu în treimea de mijloc. Acţiunile individuale trebuie să putem le facem în ultima treime, la finalizare. Florinel Coman a făcut un meci foarte bun astăzi, deşi nu a marcat… A avut vreo două situaţii, dar, cu încredere, va înscrie şi el.

Buziuc a făcut un joc, din punct de vedere al atitudinii şi al determinării, foarte bun. Dar cu prea puţine realizări tehnico-tactice. Şi, din acest motiv, am condiderat să îi dau o şansă şi lui Vukusic.

N-a fost o lecţie. Nu trebuie să privim lucrurile aşa. A fost un moment, se întâmplă în viaţa oricărui fotbalist, nu cred că e vreo problemă. Bănuiesc că nu este mulţumit şi chiar vreau să nu fie mulţumit, să-l ambiţioneze mai mult, să încerce să aibă realizări pe teren, nu doar ca atitudine, ca dăruire. Am nevoie de el, e atacant, am nevoie mai mult să mizăm pe calităţile tehnico-tactice.

Toni Petrea: „Sper să ne adaptăm la condiţiile de joc de la Botoşani“

Am remarcat agesivitatea adversarului. Vukusic a intrat destul de bine. Cu puţină şansă putea să marcheze. A făcut 15-20 de minute foarte bune.

Sunt rezultate surprinzătoare în ultima perioadă. Poate şi din cauza acestui ritm susţinut de meciuri, acestei perioade nepotrivite pentru fotbalul nostru. Echipele, poate, nu sunt obişnuite cu acest ritm şi la această dată, calendaristic vorbind. E o luptă dură, acerba. Cu siguranţă va fi până la finalul campionatului şi un play-off foarte interesant.

Botoşani e un adversar în revenire de formă. Mergem acolo încrezători după această victorie, cu un moral bun. Sper să ne adaptăm cât mai repede la condiţiile de joc de acolo şi exprimarea noastră în teren să fie una bună. Cel mai important, să venim cu puncte de acolo“, a declarat Toni Petrea, la finalul victoriei contra Chindiei.