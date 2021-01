Toni Petrea e nemulțumit de lipsa de concentrare a elevilor săi: „Trebuie să fim mai atenți!”

FCSB a câștigat relativ ușor partida cu FC Voluntari din etapa a 18-a a Ligii 1, însă antrenorul Toni Petrea nu este pe deplin mulțumit, deoarece jucătorii săi nu au fost concentrați 100% pe toată durata partidei.

În urma victoriei cu 2-1, goluri Man (37) și Tănase (70 pen.), respectiv Jefte (90+2 pen), FCSB s-a distanțat la 4 puncte față de CFR Cluj în fruntea clasamentului și așteaptă mai liniștită perioada încărcată care urmează.

Succesul din această seară al liderului ar putea fi umbrit însă de accidentarea suferită de Miron, care a fost înlocuit în minutul 73 de Crețu. O absență de lungă durată i-ar crea probleme lui Toni Petrea, care nu are variante de înlocuire, iar în Liga 1 se va juca de acum încolo la foc automat, din 3 în 3 zile.

Toni Petrea le cere elevilor săi mai multă concentrare: „Trebuie să fim mai atenți!”

La finalul partidei cu FC Voluntari, antrenorul Toni Petrea a vorbit despre victoria echipei sale și s-a arătat nemulțumit de relaxarea de care au dat dovadă jucătorii pe finalul meciului, atunci când oaspeții au reușit să înscrie golul de onoare,

„Cred că jocul nostru a fost unul destul de bun, ne-am creat multe situații de a marca. Poate nu am făcut atât de multe pe cât mi-aș fi dorit eu, însă sunt mulțumit per total de joc. Trebuie să fim mai atenți, pentru că și acest penalty din minutul 93 a fost o greșeală a noastră, cum am făcut și în meciul cu Viitorul. Probabil a fost o relaxare, dar eu le spun mereu că meciul se termină când arbitrul fluieră finalul”, a spus Toni Petrea.

Antrenorul a vorbit apoi și despre disputa apărută între Dennis Man și Florin Tănase la penalty-ul din care FCSB a marcat golul secund, cei doi jucători având în acel moment un clinci despre cine să fie executantul.

„Noi avem doi jucători care execută penalty-urile, eu i-am sugerat lui Tase să decidă el cine ar trebui să bată penalty-ul și el a făcut acest lucru”, a răspuns evaziv antrenorul liderului din Liga 1.

Toni Petrea ar mai vrea un vârf autentic după plecarea lui Sergiu Buș în Coreea de Sud

După plecarea lui Sergiu Buș în Coreea de Sud, FCSB a rămas fără vreun vârf de atac autentic, pe această poziție fiind folosiți, prin rotație, Man, Coman sau Octavian Popescu. Toni Petrea nu și-a ascuns dorința de a-i fi adus un jucător de acest profil, dar susține și că în cazul în care nu va mai veni nimeni se va descurca în continuare cu ce are acum în lot.

„Neavând un vârf autentic de careu, încercăm să dăm libertate jucătorilor și să ia deciziile cele mai bune în timpul meciului, de-asta i-ați mai văzut și pe Man și pe Tavi Popescu acolo. Ținând cont de numărul de meciuri și perioada foarte scurtă dintre partide e bine să aducem un vârf, dar dacă nu reușim vom continua cu ce avem în acest momen”, a declarat Petrea.

La final, antrenorul gazdelor a vorbit și despre accidentarea lui Miron, survenită în a doua repriză a partidei cu FC Voluntari: „Sper să nu afecteze următoarea partidă, Miron a simțit niște probleme la aductori. Urmează o perioadă cu multe meciuri și va fi destul de dificil să mai găsim un jucător pe acest post”.