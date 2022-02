Toni Petrea, marele erou din FCSB – Chindia 3-2: „Trebuie să evidențiez inspirația lui. I-a ieșit cu CFR Cluj, i-a ieșit și acum”

FCSB avea nevoie de victorie pentru a păstra diferența de puncte dintre ea și CFR Cluj. Vicecampioana a făcut o primă repriză lamentabilă în etapa a 26-a din Casa Pariurilor Liga 1, la finalul căreia a fost condusă cu 0-2 de Chindia Târgoviște, dar și-a revenit miraculos după pauză.

În repriza secundă, Toni Petrea i-a trimis în teren pe Valentin Gheorghe, Claudiu Keșeru și Sorin Șerban, care au schimbat total fața jocului.

După reușita de 1-2 a lui Darius Olaru, din pasele lui Șerban, respectiv Keșeru.

Toni Petrea, lăudat pentru schimbările din FCSB – Chindia 3-2

Antrenorul roș-albaștrilor nu a surprins doar prin jucătorii pe care i-a trimis în teren, ci și prin sistemul pe care l-a folosit în actul secund, cu trei fundași centrali.

Ilie Dumitrescu a lăudat tactica lui Petrea, dar fostul internațional nu crede că este un sistem pe care echipa să îl poată folosi la fiecare meci.

„Trebuie să evidențiez inspirația lui Toni Petrea, care a trecut la un sistem cu 3 fundași centrali. I-a ieșit cu CFR-ul, i-a ieșit și acum.

Dar eu nu văd ca echipa asta să joace în sistemul ăsta. A surprins adversarul cu sistemul ăsta, cu doi atacanți, dar nu cred că la un meci cu CFR ar fi încă o dată eficient”, a declarat Ilie Dumitrescu, la .

Antrenorul roș-albaștrilor și-a „urecheat” elevii după meci

În ciuda laudelor primite de la Ilie Dumitrescu, . Primul care a resimțit acest lucru a fost Ovidiu Popescu, înlocuit cu Ianis Stoica înaintea pauzei.

„O revenire spectaculoasă după o primă repriză slabă făcută de noi. Ok, primul gol a fost imparabil, dar, la al doilea, a fost neatenția noastră.Ne-am pierdut capul, nu am putut să ținem de minge. La pauză, am schimbat sistemul echipei și s-a văzut acest lucru, am creat mai multă presiune, am reușit să-i blocăm. Un meci dramatic.

Gheorghe a fost arma noastră secretă, până acuma. Mă bucur că a intrat foarte bine. De Darius nu mai e nevoie să vorbesc, pentru că toată lumea știe ce travaliu are. În prima repriză, nu am avut jocul pe care mi l-aș fi dorit. Edjouma a fost ok, mai are nevoie de timp, dar nu prea avem timp. Ușor, ușor, se va integra.

Ovidiu Popescu nu se simțea bine, dinaintea partidei. Așa că am considerat să facem acea modificare înainte de pauză. Chiar înainte de meci am vorbit cu jucătorii și ne propusesem să nu primim gol astăzi. Trebuie să fim mult mai atenți”, a declarat antrenorul roș-albaștrilor, după victoria de pe Național Arena.