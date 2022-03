Toni Petrea a vorbit despre plecarea de la FCSB: “Am discutat cu patronul de principiu ce vrem să facem în continuare”

FCSB a câştigat la ultima fază în meciul cu FC Voluntari, scor 1-0. Unicul gol al meciului a venit în minutul 90+4, reuşind să înscrie din nou un eurogol. La intrarea în play-off, roş-albaştrii sunt la 7 puncte de CFR Cluj.

Toni Petrea răsuflă uşurat: “Tot timpul sper în prelungiri. Asta le spun şi jucătorilor, să aibă încredere până când arbitrul fluieră finalul”

a declarat la finalul meciului că le-a transmis jucătorilor să tragă la poartă dacă au culoar de şut, mai ales că terenul devenea din ce în ce mai greu din cauza zăpezii:

“Am fi avut doar un punct în loc de trei dacă nu ar fi marcat Tavi Popescu. Am făcut un meci bun, dar nu am avut inspiraţia de a marca mai devreme. Este bine că nu cedăm, că încercăm să jucăm fotbal până la final.

Evoluţia bună a lui Tavi Popescu a fost încununată de acest gol frumos. Tot timpul sper în prelungiri. Asta le spun şi jucătorilor, să aibă încredere până când arbitrul fluieră finalul meciului.

“Este o victorie de moral. Veneam după două înfrângeri şi un egal la Mioveni”

În prima repriză am avut posibilităţi de a şuta şi nu am făcut-o. Le-am spus să dăm la poartă dacă avem culoar. Este unul dintre cele mai imprevizibile procedee şi mereu se poate transforma în gol.

Este o victorie de moral. Veneam după două înfrângeri şi un egal la Mioveni. Cu Farul n-am putut emite pretenţii, însă cu Argeş am avut un joc bun şi nu am putut fructifica ocaziile pe care le-am avut”, a spus Petrea la final.

“Sunt plin de surprize, nu am făcut schimbări la pauză. Pentru că jocul a fost ok”

Antrenorul celor de la FCSB a glumit pe seama faptului că nu a făcut schimbări la pauză, spunând că e plin de suprize. Petrea a recunoscut că diferenţa de 7 puncte faţă de CFR Cluj este mare la startul play-off-ului:

“Victoria dă moral, dă încredere pentru viitor. Sunt plin de surprize, nu am făcut schimbări la pauză. Pentru că jocul a fost ok. Nu am avut lucruri de schimbat. Au fost nesincronizări, dar ne-am creat ocazii.

Am spus că este bine să continuăm în aceeaşi formulă încă 10-15 minute. Este o diferenţă mare, sunt 7 puncte. Cei de la CFR Cluj au pierdut doar două meciuri în 30. Asta dacă ne luăm după statistică.

Urmează 10 meciuri şi se poate întâmpla orice. Atât noi, cât şi Craiova poate veni din urmă serios ca să pună probleme. Am pierdut două meciuri, CFR Cluj a făcut patru egaluri, în rest a câştigat tot”, a spus Petrea.

“Am discutat cu patronul de principiu ce vrem să facem în continuare. Când echipa nu câştigă, vinovat este antrenorul”

Tehnicianul a recunoscut că s-a gândit la plecare în această perioadă în care FCSB a suferit două înfrângeri consecutive şi chiar a avut o discuţie cu patronul referitor la această situaţie:

“Este greu să ne ţinem lângă ei când câştigă meci de meci. Sunt o echipă puternică şi s-a ajuns la această diferenţă de puncte. Sper ca rezultatele noastre să fie mult mai bune.

Am discutat cu patronul de principiu ce vrem să facem în continuare. Când echipa nu câştigă, vinovat este antrenorul. Eu mai am contract până la finalul sezonului, dacă cei din conducere consideră că trebuie să rămân, voi rămâne, dacă nu, voi pleca”, a spus Petrea.