Toni Petrea, fiert pe arbitraj după meciul cu CFR: “Tocmai că au fost faze și în celălalt careu. Să se ia măsuri”

CFR Cluj a învins-o pe FCSB, scor 2-0, în etapa a 13-a din Liga 1, iar liderul a suferit prima înfrângere după aproape trei luni. La finalul partidei, Toni Petrea a explicat cauzele eşecului din Gruia.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Antrenorul liderului din Liga 1 a susţinut că înfrângerea din derby-ul cu CFR Cluj este una dureroasă, mai ales că în startul meciului a existat o fază controversată în careul campioanei României, la care jucătorii FCSB au cerut lovitură de la 11 metri.

Toni Petrea a explicat modul prin care FCSB a primit al doilea gol al meciului şi a precizat că reuşita lui Valentin Cosatche a venit în urma unei nesincronizări în centrul defensivei. În plus, antrenorul celor de la FCSB a vorbit şi despre starea de sănătate a lui Florinel Coman.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Reacţia lui Toni Petrea după CFR Cluj – FCSB 2-0

“O înfrângere dureroasă pentru că am controlat jocul în cea mai mare parte. Experiența lor și-a spus cuvântul. În final a trebuit să ne declarăm învinși. Este un sentiment neplăcut, dar nu avem ce face. Trebuie să scoatem maximum din ultimele două meciuri ale anului.

Nu vreau să vorbesc despre arbitraj. Îi las pe cei în măsură. Sunt prea supărat să deschid subiectul. Au fost faze controversate și în celălalt careu. Aș vrea să se ia măsurile de rigoare.

ADVERTISEMENT

“Nu vreau să mă pronunţ despre jocul lui CFR Cluj”

Florinel Coman încă nu este refăcut. Din punct de vedere fizic mai are de tras până să ajungă la un nivel optim de joc. Bălgrădean trebuia să își facă datoria, nu cred că a venit cu dorință de revanșă. Nu am avut inspirație la finalizare. Nu am reușit să marcăm. Cred că puteam câștiga.

La golul doi a fost o nesincronizare, o ezitare a fundașilor noștri. Se întâmplă în joc. Din păcate, nu am putut să revenim. Nu vreau să mă pronunț despre jocul celor de la CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Finalul de an este foarte dificil. Avem trei partide foarte grele, așa spuneam. Trebuie să tratăm meciurile foarte serios și să le câștigăm pe amândouă”, a declarat Toni Petrea.

Toni Petrea l-a pierdut pe Andrei Miron pentru derby-ul cu U Craiova

Andrei Miron va rata meciul U Craiova – FCSB, după ce fundaşul central a văzut al patrulea cartonaş galben în actualul sezon. Fotbalistul de 26 de ani l-a lovit cu cotul pe Jakub Vojtus şi Istvan Kovacs a acordat o lovitură de la 11 metri, în timp ce fotbalistul liderului din Liga 1 a fost “îngălbenit” pentru faultul comis.

ADVERTISEMENT