Toni Petrea, dezamăgit după Rapid – FCSB 2-0: „Am zis să fim atenți la marcaj, nu m-au ascultat”

FCSB a ajuns la al treilea meci oficial la rând fără victorie în sezonul 2022-2023. După 1-1 cu U Cluj și 0-1 cu Saburtalo Tbilisi, vicecampioana României a pierdut și derby-ul cu Rapid. 0, iar antrenorul Toni Petrea se gândește să renunțe la banca tehnică mai rapid decât s-ar fi crezut.

FCSB ar putea rămâne fără antrenor înaintea returului cu Saburtalo Tbilisi! Anunțul lui Toni Petrea

„O echipă experimentată, a știut să rupă jocul… Este un rezultat care mă nemulțumește total. Trebuia să schimbăm viteza de joc, a trebuit să fac 4 schimbări pentru că Bouhenna a acuzat o accidentare. A trebuit să avem mai multă posesie și șansa să ajungem în fața porții. Din păcate s-a accidentat și Darius Olaru, are ceva la genunchi, dar nu am apucat să vorbesc cu staff-ul medical.

ADVERTISEMENT

Toată echipa a pierdut meciul. Sunt supărat pe deciziile luate în anumite momente când trebuia să fim mai atenti și să jucăm simplu. Am zis să fim atenți la marcaj, dar nu m-au ascultat. Dugandzic a avut o execuție frumoasă, o execuție de atacant veritabil. Sunt momente foarte importante pe care nu le-am tratat cum trebuie. Am marcat un singur gol din 11 metri și e normal că am avea nevoie de un atacant, dar nu știu dacă putem găsi ceva.

O să am o discuție cu conducerea clubului până atunci și o să vedem ce decidem. Mi se pare normal să discut cu conducerea când echipa nu funcționează. Cred că ar fi bine să avem o discuție și să vedem ce face. Nu știu, discut cu conducerea”, a declarat Toni Petrea, după Rapid – FCSB 2-0.

ADVERTISEMENT

FCSB își joacă întreg sezonul în partida cu Saburtalo. Grupele Conference League, obiectiv obligatoriu fixat de Gigi Becali

FCSB va primi joi vizita celor de la Saburtalo, în returul turul 2 din preliminariile Conference League. A fost 1-1 în tur, iar ratarea calificării ar însemna un dezastru pentru FCSB. Gigi Becali a anunțat că .

Chiar dacă va reuși să treacă de Saburtalo, misiunea FCSB rămâne destul de complicată. Pentru că ar mai avea de trecut două tururi până la accederea în faza grupelor.

ADVERTISEMENT

O problemă în plus pe care Toni Petrea ar putea să o aibă este legată de problemele medicale ale lui Darius Olaru. Acesta s-a accidentat cu Rapid, iar staff-ul medical va încerca să îl recupereze până joi.

FCSB, start foarte modest de sezon în SuperLiga. A marcat un singur gol, și acela din lovitură de pedeapsă

Rapid – FCSB 2-0 este un rezultat care confirmă startul de sezon de coșmar al vicecampioanei. În prima etapă, FCSB termina la egalitate pe propriul teren în fața celor de la Universitatea Cluj, scor 1-1.

ADVERTISEMENT

În primele două etape din SuperLiga, FCSB a acumulat un singur punct și a marcat un singur gol. Și acela, semnat de Tănase, a venit din lovitură de pedeapsă, în partida cu U Cluj.

ADVERTISEMENT

În etapa a 3-a din SuperLiga, FCSB are o nouă misiune complicată. Va juca împotriva celor de la FC U Craiova, echipă care a impresionat în această etapă cu o victorie la campioana CFR Cluj, scor 3-1.