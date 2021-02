Toni Petrea îl încurajează pe Vukusic înaintea meciului cu FC Botoșani: „S-a pus la punct cu pregătirea, sper să marcheze”

Toni Petrea a susținut o conferință de presă dinintea meciului cu Botoșani, iar printre altele a ținut să îl încurajeze pe atacantul Ante Vukusic. Antrenorul lui FCSB a menționat că după ce va marca primul gol pentru echipă moralul jucătorului croat va fi unul mult mai bun decât în prezent.

FCSB este pe primul loc în Liga 1, la egalitate de puncte cu CFR Cluj, campioana en-tire, ambele formații acumulând 51 de puncte în 24 de partide disputate.

Pentru formația antrenată de Toni Petrea urmează o deplasare grea, la ocupanta locului 5 din clasament FC Botoșani, o echipă care a arătat o formă bună în acest sezon.

Toni Petrea îl încurajează pe Vukusic înaintea meciului cu Botoșani: „M-aș bucura să aibă o evoluție foarte bună și să marcheze”

“Rămâne de văzut cât va juca și când va juca Ante, s-a pus la punct din punct de vedere al pregătirii fizice, răspunde bine la antrenamente, m-aș bucura să aibă o evoluție foarte bună și să marcheze. Atunci lucrurile vor sta altfel și va prinde și el încredere”, a declarat Toni Petrea la conferință de presă despre situația atacantului croat.

Antrenorul lui FCSB a scos în evidența și calitățile adversarului pe care îl va întânli duminică: “Ceea ce am remarcat la FC Botoșani este că au o echipă echilibrată pe compartimente, iar ceilalți jucători pot suplini anumite absențe, în pofida transferurilor pe care le-au făcut.

Îmi doresc să fie un teren bun. FC Botoșani este preocupată de construcție și atunci când au jucat pe zăpada nu s-au sfiit să joace bine la construcție. Îmi doresc un meci frumos pentru toată lumea și noi să fim echipa care câștigă”.

Dragoș Nedelcu, indisponibil pentru partida cu FC Botoșani

“Am avut parte de o săptămână să ne pregătim care cred că a fost benefică având în vedere că am jucat destul de multe meciuri într-un interval scurt. Cred că totul a decurs bine, atitudinea jucătorilor a fost una bună. Mergem la Botoșani și întâlnim o echipă ofensivă, cred că va ieși un meci frumos, iar cel mai important este să câștigăm.

Am avut acea perioadă mai puțin plăcută, dar cred eu că odată cu ultima victorie pe care am avut-o acasă și pregătirea pe care am făcut o de atunci vom avea o atitudine bună la meciul următor. După ultimul meci avem o singură problemă cu Nedelcu, pe care n-am reușit să îl recuperăm, în rest tot ceilalți sunt apți de joc.

Vreau să văd de la echipă aceeași față pe care am arătat-o la începutul sezonului. Am intrat într-un ciclu normal de pregătire, cu un program săptămânal de pregătire, am luat în calcul și recuperarea jucătorilor astfel încât jucători să fie 100%”, a mai adăugat Toni Petrea.