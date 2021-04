Toni Petrea, în panică după accidentarea lui Olimpiu Moruțan: ”Sperăm să nu fie ceva grav”

Antrenorul echipei FCSB, Toni Petrea, a oferit detalii despre accidentarea suferită de Olimpiu Moruțan în meciul cu FC Botoșani, din prima etapă a play-off-ului, și a spus că acesta a primit o lovitură la spate.

”Roș-albaștrii” s-au impus în partida cu FC Botoșani, scor 2-1, golul victoriei fiind reușit de Ionuț Panțîru, cel care l-a înlocuit pe Moruțan.

Prima reușit a liderului din play-of-ul Ligii 1 a fost o adevărată operă de artă a puștiului Octavian Popescu.

Accidentarea lui Olimpiu Moruțan, explicată de Toni Petrea

”Inspirat cu Panțîru, dar forțat de accidentarea lui Moruțan. Sunt bucuros că cei care au intrat astăzi au făcut un meci bun. Moruțan a primit o lovitură la spate, a încercat să mai joace, dar atât a putut. Mâine vom vedea, sperăm să nu fie ceva grav. Sper să spargem ghinionul cu accidentările pentru că și așa avem un lot mic”, a declarat Toni Petrea despre accidentarea lui Olimpiu Moruțan.

”Sunt nemulțumit doar că am primit gol în prima repriză. Am primit gol pe o neatenție, pe un corner al nostru. Dar per total, a fost un joc bun pentru noi. În repriza a doua am pus presiune, am forțat adversarul să greșească, ne-a aparținut în totalitate.

Mă bucur mult pentru reușita lui Octavian Popescu, sper să aibă cât mai multe. I-am explicat și i-am mai transmis câteva idei pentru că el nu are curajul să finalizeze. I-am spus că decât să piardă mingea și să pună adversarul pe contraatac, mai bine să dea la poartă”, a mai spus Petrea.

Petrea, răspuns pe tema accidentării lui Coman

”Botoșaniul a dat o replică bună chiar dacă a intrat în play-off de pe locul 6. Noi trebuie să ne gândim pas cu pas, nu vreau să-mi fac planuri pentru că poate nu îmi iese. Ne așteaptă un meci greu cu o echipă care a pierdut la scor și care are moralul zdruncinat și care va vrea să se revanșeze cu noi.

E clar că unii jucătorii au fost solicitați fizic și mental și cu convocătile la naționale. Eu nu știu de Coman că avea dureri când a plecat la națională. Nu știu despre ce e vorba. Când se întorc jucătorii de la lot îi întreb ce program au făcut acolo, nu mi s-a spus nimic de sintetic. Când a plecat la lot era sănătos”, a încheiat tehnicianul.

În urma victoriei cu FC Botoșani, FCSB a revenit în poziția de lider a Ligii 1, pe care o pierduse provizoriu după ce rivala CFR Cluj a spulberat-o pe Academica Clinceni, scor 3-0.

