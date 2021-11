Toni Petrea, îngrijorat înainte de Universitatea Craiova – FCSB: „Există în acest moment o stare de nemulțumire în rândul echipei”

, iar pentru antrenorul oaspeților, Toni Petrea, va fi o partidă specială. El a susținut o conferință de presă înaintea confruntării, dar transmisia live s-a făcut în condiții tehnice modeste, declarațiile tehnicianului fiind întrerupte la fiecare 5-6 secunde.

„Din păcate, e o problemă de streaming, pe care credeam ca am rezolvat-o. De la următoarea conferință vom filma cu o altă cameră, care are alt bitrate. Problema este de net. Vom reposta conferința, pe baza unei înregistrări. Mulțumim pentru înțelegere”, este anunțul celor de la FCSB tv.

Toni Petrea se bucură de revederea cu fostul lui coleg, Laurtențiu Reghecampf

„Ne așteaptă un meci dificil, cu o echipă care are un antrenor foarte bun. Universitatea Craiova este o echipă preocupată de jocul ofensiv, știm care sunt punctele lor forte, vom încerca să le blocăm, dar și să profităm de ocaziile pe care le vom avea pe parcursul partidei.

Mă bucurăm revederea cu fostul meu coleg, Laurențiu Reghecampf. Va fi ceva nou, pentru că este pentru prima dată când ne întâlnim ca adversari. Am convingerea că va fi un meci frumos. Am o relație normală cu Reghecampf. Comunicăm, am mai stat de vorbă”, a declarat tehnicianul.

Toni Petrea susține că nu are niciun fel de problemă cu familia Reghecampf

Toni Petrea a dorit să clarifice, încă o dată, relația lui cu adversarul de mâine, știut fiind faptul că între 2015 și 2020 a fost secundul lui Reghecampf la Litex Loveci (2015), FCSB (2015-2017), Al Wahda (2017-2018) și Al-Wasl (2019-2020).

„Credeam că am lămurit acest aspect. Niciodată nu am avut vreo problemă cu familia Reghecampf sau cu altcineva. Am plecat de la FCSB din anumite motive, relația noastră nu a avut de suferit. Sunt chestii total diferite”, a explicat Petrea.

Tehnicianul recunoaște că sper să conteze faptul că este familiarizat cu metodele de lucru ale adversarului de mâine. „Știu că este preocupat de jocul ofensiv, de presing. Ne cunoaștem filozofiile de joc, gândim la fel vizavi de joc. Sper să pot specula anumite lucruri care nu le funcționează lor foarte bine”, a precizat el.

Mobilizarea Universității va fi foarte mare, este convins Toni Petrea

Toni Petrea, , știe că este un moment foarte important pentru Universitatea Craiova, în condițiile în care echipa vine după aceste două înfrângeri în campionat, ambele în deplasare: 0-1 cu Farul Constanța și 2-3 cu FC Argeș.

„Mobilizarea lor va fi una foarte mare. Nu că nu ar fi fost una bună pentru un meci cu FCSB. Dar după aceste două eșecuri ale lor, abordarea va fi mai diferită. Consider că este prea devreme să vorbim că Universitatea Craiova iese din lupta pentru titlu dacă pierde.

Până la urmă, următorul obiectiv al nostru și al lor este accederea în play off. Vom vedea atunci dacă va exista vreo diferență de puncte și cât de mare.

Așa cum am spus, Universitatea Craiova este o echipă care atacă. Dar cum și noi avem un stil ofensiv, este clar că va fi un meci în beneficiul tuturor spectatorilor și al meciului în sine”, a mai spus Petrea.

Toni Petrea își dorește să micșoreze la minimum diferența de puncte față de CFR Cluj

Antrenorul FCSB recunoaște că, la momentul actual, diferența față de CFR Cluj este destul de mare. „Dar noi vom face tot ce ne stă în putință să ne apropiem de primul loc, să ne concentrăm, să scoatem tot ce e mai bun din fiecare joc. Și sperăm și la jocul rezultatelor.

Obiectivul echipei FCSB an de an este câștigarea campionatului. Există în acest moment o stare de nemulțumire în rândul echipei, nu neapărat o presiune.

Nu am discutat cu patronul echipei să existe un număr de puncte față de CFR Cluj la intrarea în play-off. Dar eu îmi doresc să o micșorăm la minimum diferența aceasta de puncte.

Mi-am asumat revenirea, cu această diferență de puncte. Sunt și unii jucători care au venit, deci lotul a suferit unele modificări. Personal, consider că avem un lot bun, iar după ce vor reveni cei accidentați sper să viom mai puternici”, a declarat antrenorul.