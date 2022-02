Toni Petrea își „curentează” elevii după FCSB – Chindia Târgoviște 3-2: „Ne-am pierdut capul! A fost neatenția noastră!”. De ce a fost schimbat Ovidiu Popescu înainte de pauză

Pentru FCSB, au marcat Olaru și Gheorghe (două goluri), în timp ce reușitele oaspeților au fost semnate de Popa și Butean.

Toni Petrea își „curentează” elevii după FCSB – Chindia Târgoviște 3-2

că elevii săi au făcut o primă repriză slabă și că au greșit la al doilea gol marcat de oaspeți. Totodată, îl laudă pe Valentin Gheorghe, care a marcat o „dublă”.

spune că a decis să-l schimbe pe Ovidiu Popescu, în minutul 40, cu Ianis Stoica, deoarece fundașul bucureștenilor acuza o stare de rău.

„O revenire spectaculoasă după o primă repriză slabă făcută de noi. Ok, primul gol a fost imparabil, dar, la al doilea, a fost neatenția noastră.

Ne-am pierdut capul, nu am putut să ținem de minge. La pauză, am schimbat sistemul echipei și s-a văzut acest lucru, am creat mai multă presiune, am reușit să-i blocăm. Un meci dramatic.

Gheorghe a fost arma noastră secretă, până acuma. Mă bucur că a intrat foarte bine. De Darius nu mai e nevoie să vorbesc, pentru că toată lumea știe ce travaliu are.

În prima repriză, nu am avut jocul pe care mi l-aș fi dorit. Edjouma a fost ok, mai are nevoie de timp, dar nu prea avem timp. Ușor, ușor, se va integra.

Ovidiu Popescu nu se simțea bine, dinaintea partidei. Așa că am considerat să facem acea modificare înainte de pauză.

Chiar înainte de meci am vorbit cu jucătorii și ne propusesem să nu primim gol astăzi. Trebuie să fim mult mai atenți”, a declarat Toni Petrea, la finalul partidei cu Chindia Târgoviște.

În prezent, FCSB se află pe locul 2 din Casa Pariurilor Liga 1, cu 58 de puncte obținute după 26 de meciuri jucate.

Trupa lui Toni Petrea o va întâlni, în deplasare, pe CS Mioveni, în următoarea etapă de campionat. Meciul este programat sâmbătă, la ora 19:55.