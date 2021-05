Toni Petrea, jignit de un om important din fotbalul românesc: ”Secunzii nu se schimbă!”

Antrenorul Toni Petrea este aproape să rateze șansa de a câștiga titlul cu FCSB și a fost jignit de un fost oficial din fotbalul românesc.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fostul președinte de la LPF, Dumitru Dragomir, este de părere că tehnicianul ”roș-albaștrilor” este doar ”un secund”, toate deciziile fiind luate de Gigi Becali.

Petrea a fost iritat la finalul partidei cu Sepsi OSK atunci când a fost întrebat dacă decizia de a-l scoate pe Andrei Vlad i-a aparținut patronului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jignire la adresa antrenorului Toni Petrea

Dumitru Dragomir l-a pus la punct pe tehnicianul FCSB-ului, pe care l-a jignit numindu-l ”secund”, însă este de părere că acesta va continua pe banca tehnică a ocupantei locului 2 din Liga 1, deoarece nu are o parte de vină prea mare.

”Secunzii nu se schimbă! Ce vină are Toni Petrea? Are el vreo vină? Cine se duce să lucreze cu Gigi Becali ştie unde se duce să lucreze. Nu trebuie să fie supărat”, a declarat fostul șef de la LPF la Look Sport.

ADVERTISEMENT

”Îşi ia salariul, mic sau mare, îşi face treaba. Dacă puneau alţii banii şi comanda Becali, atunci îl mânca presa. El spune ‘aţi venit vreunul să daţi vreun leu? Atunci ce vă interesează de echipa mea?’”, a mai spus Dragomir.

Becali nu e interesat de suporteri

”FCSB nici n-a avut şanse la titlu. Cu toate că are echipă bună, sunt tineri, fără experienţă. Mai fac şi greşeli la schimbări, sunt multe neconcordanţe. Ăsta e capitalismul! Îl criticăm pe Gigi Becali, care ţine fotbalul în picioare, în viaţă. El e negustor, face bani, nu-l interesează performanţa, ci să câştige bani.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

E frustrant pentru jucători dacă nu-ţi dă salariile la timp. Dar e singurul fără datorii la jucători şi la stat. Dacă privim din punct de vedere al capitalismului, e un capitalist de succes. Dacă vorbim din punct de vedere al omeniei, al subiectivismului…

Îl doar în pălărie pe el de suporteri. Ce, suporterii îi plătesc vreun leu lui Becali? Echipa este numai a lui! Susţinătorii trebuie să aplaude sau să înjure, ce să facă? Dacă ar pune bani, ca la Barcelona, ar fi deranj mare pentru el. Dar nu pune nimeni bani! Din punct de vedere al legilor capitaliste, Gigi Becali e number one”, a afirmat Dragomir.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, declarații contradictorii

După remiza din partida cu Sepsi OSK, patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a declarat că doar o minune mai poate să aducă titlul pentru ”roș-albaștri”. Latifundiarul și-a criticat jucătorii spunând că sunt fricoși.

Finanțatorul FCSB, Gigi Becali, a revenit la sentimente mai bune și a mărturisit că încă mai speră că echipa lui va cuceri primul titlu din 2015 încoace. Latifundiarul din Pipera i-a transmis un mesaj lui Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoşani, echipă care o poate bloca pe CFR Cluj în drumul spre un nou titlu.

ADVERTISEMENT

Fanii FCSB au cerut demisia staff-ului și a lui Meme Stoica după egalul cu Sepsi. Liderul galeriei, Gheorghe Mustață, crede că șansele ”roș-albaștrilor” de a mai câștiga titlul de campioană s-au diminuat semnificativ. El este nemulțumit de strategia finanțatorului Gigi Becali, care a declarat în repetate rânduri că este mai interesat să vândă jucători, decât să câștige trofee.