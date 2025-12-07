La un pas de bătaie! Scandal uriaş la vestiare după Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1. De la ce a pornit totul. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a obținut doar o remiză și împotriva celeilalte echipe a Clujului, după ce a dominat copios partida. După fluierul final, Toni Petrea, secundul lui Filipe Coelho, și Mihai Ștețca, antrenorul de portari de la CFR Cluj, au fost la un pas de bătaie.

Final cu scandal la Craiova. Toni Petrea, la un pas de bătaie cu antrenorul de portari de la CFR Cluj

Este cunoscut faptul că tensiunile cresc mereu în Bănie, iar Toni Petrea și Mihai Ștețca au confirmat încă o dată acest lucru. Cu toate acestea, scandalul nu a pornit de la acest meci, ci de la niște polemici mai vechi de pe vremea când Toni Petrea era antrenor la rivala din oraș a CFR-ului, Universitatea Cluj.

FANATIK a aflat că cei doi s-au înjurat după ce au ieșit de la vestiare, iar după fluierul final jignirile au continuat. Cei doi antrenori au fost la un pas să se ia la bătaie, însă situația a fost evitată după ce au fost calmați de oamenii din stafful celor două echipe și de fotbaliști.

Pentru cât timp a fost Toni Petrea antrenor la Cluj

în perioada când acesta era antrenor la echipa patronată de Gigi Becali, însă el nu și-a găsit angajamente importante după această experiență. Imediat după FCSB, el a preluat Chindia Târgoviște, echipă pe banca căreia a stat un sezon.

Ultima experiență ca antrenor principal a lui Toni Petrea datează din 2023, când el a fost numit pe banca tehnică a Universității Cluj. Deși nu a stat foarte mult timp acolo, a avut timp să-și facă „dușmani” la rivala din oraș. După doar șase etape și șase puncte adunate, Toni Petrea și-a încheiat colaborarea cu ardelenii, iar acum