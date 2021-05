Toni Petrea le-a transmis un mesaj ferm fotbaliștilor înainte de Sepsi – FCSB: „Fiți atenți la ce avem noi de făcut!”

Toni Petrea şi-a avertizat fotbaliştii înainte de meciul cu Sepsi. Tehnicianul a precizat că jocul echipei sale este mai important decât ce se întâmplă în partidele rivalelor, iar jucătorii trebuie să fie concentraţi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Toni Petrea, mesaj ferm pentru fotbaliștii săi înainte de Sepsi – FCSB: „Fiți atenți la ce avem noi de făcut!”

Toni Petrea a susţinut o conferinţă de presă înaintea partidei pe care echipa sa o va disputa în deplasare, pe terenului Sepsi Sf. Gheorghe. Antrenorul de la FCSB a subliniat că formaţia sa va deveni campioană, dacă îşi câştigă toate cele 3 meciuri rămase de disputat, indiferent de rezultatele rivalei CFR.

Sepsi Sf. Gheorghe – FCSB este programat duminică, 15 mai, de la ora 21:30. Partida poate fi urmărită în format livetext + video pe FANATIK.RO.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Urmează poate cea mai importantă perioadă din acest sezon, cu aceste ultime trei jocuri din play-off, dificile, foarte grele. Dacă vom reuși să le câștigăm, vom deveni campioni. Începând cu meciul de mâine seară, pe care zic eu că l-am pregătit destul de bine săptămâna aceasta. Am avut mai mult timp la dispoziție pentru a pregăti acest joc.

Suntem încrezători. I-am văzut pe jucători dornici, motivaţi şi entuziaști în antrenamente și sper ca și mâine să văd același lucru în timpul meciului.

ADVERTISEMENT

Toni Petrea: „Ne aşteptăm la o luptă dârză“

Trebuie să ne autodepășim la jocul de mâine seară, ținând cont că și adversarul nostru luptă pentru un obiectiv. Au șanse la locul 3. Ne așteptăm la o luptă dârză din partea lor și, în consecință, noi trebuie să venim din urmă, să ne ridicăm la nivelul acestui joc și să câștigăm.

Cred că trebuie să câștigăm toate cele trei jocuri pentru a putea fi siguri de titlul de campioană. Fără să ne mai gândim la ce fac adversarele noastre.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În momentul în care suntem aproape de a ne atinge un obiectiv și având niște jocuri foarte dificile în față, e normal să fie o oarecare presiune, dar cred că e spre binele jucătorilor noștri. Pot căpăta experiență, care poate să le permită să se exprime altfel în teren în timpul meciurilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu am putut controla aceste accidentări. Nu avem alte soluții decât să găsim în lot jucători care pot face față pe anumite posturi și să scoatem maximum.

Toni Petrea: „O victorie a Craiovei ne-ar avantaja, dar e mai important cum ne prezentăm noi“

Sunt importante și meciurile celorlalte echipe, dar mai important e jocul nostru. Dacă noi câștigăm cele trei jocuri, indiferent de ce se întâmplă în celelalte partide, noi putem să luăm titlul de campioni. Ăsta e și mesajul pe care l-am transmis și jucătorilor. Să fim atenți la ce avem noi de făcut și vedem ce se întâmplă și în celelalte partide.

ADVERTISEMENT

Victoria Craiovei ar fi un rezultat care ne-ar avantaja, dar și în trecut am avut parte de rezultate favorabile pentru noi și nu am reușit să ne desprindem la momentul respectiv și d-asta spun că mai important e cum ne prezentăm noi la meci și să îl câștigăm. Ce se întâmplă dincolo rămâne de văzut“, a declarat Toni Petrea, la conferinţa de presă.