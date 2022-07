Toni Petrea, mesaj clar pentru jucători după FCSB – U Cluj 1-1: ”Trebuie să ne schimbăm atitudinea”

Vicecampioana României noul sezon din SuperLiga în fața unei nou-promovate care a jucat cu mult curaj.

Mesajul lui Toni Petrea pentru jucători după FCSB – U Cluj 1-1

La finalul întâlnirii FCSB – U Cluj 1-1, mesajul lui Toni Petrea pentru jucători a fost unul clar și a explicat faptul că evoluția mai puțin reușită a venit din faptul că echipa sa nu a jucat în viteză.

”Un joc mai puțin reușit. Am fost destul de nemulțumit de prima repriză și de finalul celei de-a doua. Voi discuta cu jucătorii să fim mai concentrați, pentru că adversarul a avut 2-3 ocazii pe final. Rezultatul nu mă mulțumește și nici evoluția nu a fost pe placul meu. Trebuie să ne schimbăm atitudinea, pentru că altfel vom avea probleme.

Nu văd defensiva ca pe un punct sensibil. Am încercat să punem presiune și era normal să riscăm, dar astea sunt lucruri pe care trebuie să le rezolvăm. Crețu nu e o surpriză, a mai jucat titular. Și lipsa lui Radunovic poate a contat. Sunt mulțumit de Dawa, dar au fost și câteva greșeli”, a declarat Petrea.

Schimbări în echipa de start pentru Conference League

Tehnicianul ”roș-albaștrilor” a vorbit și el, , despre faptul că ar mai fi nevoie de câteva achiziții și a precizat că la partida cu Saburtalo din Conference League ar putea face câteva schimbări în primul ”11”.

”La pauză am fost forțat să fac schimbări și să aduc jucători pe alte posturi. La pauză le-am spus să punem presiune și să jucăm mai repede, ceea ce nu am făcut în prima repriză. Am avut oportunități, am avut și o bară, dar e clar că jocul nostru nu a funcționat cum ne-am dorit. Din moment ce avem arbitraj VAR nu mai avem ce să comentăm.

Asta e politica clubului să combinăm experiența cu tinerețea. La orice echipă cred că mai sunt nevoie de jucători, dar trebuie să ai și ce să aduci. Suntem la început de sezon, nu avem ritm de joc. Trebuie să gestionăm bine situațiile, ar putea să apară și alți jucători la meciul din Georgia”, a spus Petrea.

VAR-ul, intervenții decisive

Nu mai puțin de în meciul de pe Național Arena dintre FCSB și Universitatea Cluj. Sorin Șerban putea fi eliminat după un fault extrem de dur, ”roș-albaștrii” au fost privați de un penalty, iar ambele echipe au avut câte un gol anulat.

La începutul reprizei secunde, suporterii celor de la Universitatea Cluj și Dinamo au încercat să intre peste suporterii FCSB-ului de la tribuna a doua, iar o a fost evitată în ultimul moment de intervenția Jandarmeriei.