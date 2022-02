Toni Petrea, supărat după Mioveni – FCSB 1-1! Şi-a criticat un jucător: “S-a sufocat! Nu a avut ritm”

FCSB a pierdut două puncte în confruntarea cu CS Mioveni, . “Roş-albaştrii” nu au reuşit să marcheze golul victoriei în partea secundă, cea mai mare şansă fiind ratată de Andrei Burlacu.

Toni Petrea, supărat după Mioveni – FCSB 1-1: “Am primit gol din fază fixă, a fost o neatenție acolo”

La finalul meciului, Toni Petrea a fost supărat pe rezultatul meciului de la Mioveni, admiţând că a pierdut două puncte mari în lupta pentru titlu, pe care FCSB o duce cu CFR Cluj:

“Știam că se apără foarte bine. Am primit gol din fază fixă, a fost o neatenție acolo. Repriza a doua am avut ocazii, neinspirați la finalizare.

Am pierdut două puncte importante pentru lupta în clasament.

“Se vede că nu are ritm Şerban. Deja nu mai putea din minutul 30”

Nu vreau să comentez ce spun jucătorii și alte lucruri. V-am spus care e situația (n.r. ). Sunt anumite discuții pe care le am cu conducerea, vom vedea. Se vede că nu are ritm Şerban.

Deja nu mai putea din minutul 30. S-a sufocat. Vine după o perioadă de pauză. Avea și galben, era în pericol în poziția aia și l-am schimbat la pauză.

Am pierdut puncte cu echipele din partea a doua a clasamentului, urmează un meci cu o echipă bună, de atac.

“Am abuzat de driblinguri în zone nepericuloase”

Trebuie să câștigăm meciul următor. Ei au jucat același stil după ce am schimbat sistemul, au aglomerat foarte mult. Ăsta e stilul lor de joc. Nu am găsit soluțiile cele mai bune, am abuzat de driblinguri în zone nepericuloase.

La un meci de genul ăsta, echipele considerate mai mici se mobilizează. Arbitrajul a fost ok, nu am nicio problemă”, a spus Toni Petrea la finalul meciului.

FCSB pierde teren în lupta cu CFR Cluj

FCSB va evolua săptămâna viitoare, pe teren propriu, împotriva celor de la Farul Constanţa, într-un meci programat duminică, de la ora 21:00.

Roş-albaştrii au ratat şansa să se apropie la trei lungimi de liderul CFR Cluj, care va evolua duminică seara, pe teren propriu, împotriva Rapidului.