Toni Petrea, nedumerit după FCSB – CFR Cluj 3-3: „Mie mi-au strigat demisia? Am auzit eu ceva”

Golurile FCSB-ului au fost marcate de Octavian Popescu, Valentin Gheorghe și Iulian Cristea. În timp ce reușitele oaspeților au fost semnate de Gabriel Debeljuh (două goluri) și Alexandru Chipciu.

Toni Petrea, nedumerit după FCSB – CFR Cluj 3-3

Toni Petrea a punctat faptul că, după meciul de duminică seara, echipa sa a rămas tot la zece puncte distanță de CFR Cluj și că trebuie să câștige fiecare meci, dacă vrea să mai spere la titlu.

Totodată, a declarat faptul că a auzit însă nu și-a dat seama că erau pentru el.

„În repriza a doua, nu am dat șanse adversarului. Dar am luat goluri din faze fixe, pe greșeli colective. Am reușit să revenim și am pus sub presiune CFR. Suntem cam tot acolo unde eram înaintea jocului,

Am schimbat și forțat de împrejurări, de scor. A contat și lipsa fundașilor de bandă. Așteptam să văd dacă e gol sau nu la ultima fază. Am fost mai temperat.

Au rămas tot 10 puncte, important e să câștigăm fiecare joc și să sperăm că se vor încurca. Deși, la echipa pe care o au, e greu. Dar au și ei meciuri grele.

Nu neapărat la adresa unui jucător am fost furios, dar le-am zis să aibă grijă să nu facă faulturi așa. Meci important cu o echipă de tradiție, ei sunt în situație mai dificilă.

Ei și anul trecut au avut ceva probleme, dar nu mai contează pozițiile în clasament, la ce orgolii sunt.

Octavian Popescu a avut un joc consistent, le era teamă să îl mai atace celor de la CFR Cluj.

Mie mi-au strigat demisia? Am auzit ceva, dar nu știam pentru cine. Eu eram concentrat la joc”, a declarat Toni Petrea, la finalul partidei cu CFR Cluj.

În prezent, FCSB se află pe locul 2 din Casa Pariurilor Liga 1, cu 48 de puncte obținute după 22 de meciuri jucate.