Toni Petrea, nemulțumit de pragmatismul adversarilor înainte de Clinceni – FCSB: ”Sper să văd un joc mai deschis”

Antrenorul Toni Petrea s-a arătat nemulțumit de pragmatismul adversarilor înainte de meciul Academica Clinceni – FCSB, din etapa a doua a play-off-ului, și speră ca echipa lui Ilie Poenaru să iasă mai mult la joc.

Întâlnirea de joi seară, de la Călărași, este pusă sub semnul de întrebării după ce patru jucători ai ilfovenilor au fost testați pozitiv cu Covid-19.

Numele celor patru fotbaliști nu au fost făcute publice, dar vestea este una teribilă pentru ilfoveni care și așa păreau echipa cea mai slabă dintre cele prezente în play-off-ul din Liga 1.

Toni Petrea a prefațat întâlnirea Clinceni – FCSB

”Probabil că odată cu calificarea în play-off, Clinceniul și-au atins un obiectiv și acum presiunea nu mai este la fel de mare pe umerii lor. Exprimarea lor în teren poate fi alta, mă refer ca și stil de joc. Până au fost o nucă tare pentru toate echipele, dar sper să văd un joc mai deschis din partea lor și astfel să putem profita de spațiile pe care le-ar lăsa”, a declarat Toni Petrea înaintea meciului Clinceni – FCSB.

”Dacă vor alege să se apere din nou, asta este, vom încerca să găsim soluții pentru a-i desface și să reușim să marcăm. Niciun meci nu seamănă cu altul, așa a fost meciul lor din prima etapă de la Cluj, nu pot să comentez mai multe”, a mai spus tehnicianul ”roș-albaștrilor.

”Am început bine play-off-ul, cu o victorie muncită, dar nu am apucat să ne bucurăm prea mult deoarece urmează un alt joc. Întâlnim o echipă agresivă, experimentată și care vine după un rezultat nefavorabil”, a continuat Petrea.

Petrea se plânge de problemele cu jucătorii accidentați

”Cu siguranță mâine seară vor fi foarte motivați să arate că adevărata lor față nu este cea din meciul trecut. Din acest punct de vedere trebuie să ne ridicăm la nivelul adversarului. Am încercat zilele acestea să ne refacem cât mai repede și să fim apți.

Forța grupelui celor de la Clinceni este punctul forte. Au jucători experimentați cu multe minute jucate în Liga 1 și chiar și în străinătate, dar predominantă este forța grupului. Urmăresc aproape toate partidele la televizor și normal că ne interesează și ce fac adversarii noștri pentru că suntem într-o competiție.

Am avut probleme și mai avem probleme cu jucătorii accidentați. Chiar dacă am reușit recuperarea unora dintre ei, nu cred că ne putem baza pe serviciilor lor din primul minut și aici mă refer la Miron sau la Buziuc. Vom vedea mâine la ora jocului pe cine mă pot baza, pentru că acum nu am o situația 100% clară”, a încheiat Toni Petrea.

