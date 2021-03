Toni Petrea, nemulțumit de slăbiciunile defensive ale FCSB. De ce l-a scos pe Oaidă: „Putea fi eliminat”

FCSB s-a impus greu cu 1-0 contra celor de la Gaz Metan Mediaș, la capătul unui meci în care roș-albaștrii au trimis un singur șut pe poarta adversă. Toni Petrea a fost nervos pe tot parcursul partidei.

Antrenorul a explicat la finalul meciului că starea sa de nervozitate a fost provocată de tensiunile din teren și s-a plâns de slăbiciunile defensive arătate de formația roș-albastră.

De asemenea, Toni Petrea a explicat schimbarea ciudată din prima repriză, atunci când l-a scos pe Răzvan Oaidă după doar 37 de minute, înlocuindu-l cu Ante Vukusic.

Toni Petrea, nemulțumit de slăbiciunile defensive ale FCSB: „Am discutat pe tema asta!”

Antrenorul FCSB-ului se poate considera norocos, deoarece a reușit încă o dată să scape ca prin urechile acului de detronarea din fotoliul de lider. CFR Cluj a fost pe prima poziție doar o zi, după succesul cu 1-0 de pe terenul celor de la UTA Arad.

FCSB a câștigat cu 1-0 în fața lui Gaz Metan Mediaș, după golul din prelungiri reușit de Florin Tănase. În ciuda victoriei, Toni Petrea a fost nervos pe parcursul partidei și a explicat după meci că problemele defensive i-au provocat iritabilitatea.

„În timpul meciului se mai întâmplă să apară situații de iritabilitate, dar sunt momente tensionate din joc, nu cred că s-a exagerat foarte tare. Am fost un pic supărat la ratarea lui Chamed. Am discutat pe tema asta, despre apariția jucătorului în careu, pe centrări. Tocmai asta am permis, să vină jucătorii nemarcați și să aibă ocazii mari de gol.

Nu am reușit să ne creăm multe situații de gol, am întâlnit o echipă agresivă, bine organizată, periculoasă pe contraatac. Nu am găsit soluțiile, am fost destul de imobili în jumătatea adversă și de aici și lipsa situațiilor clare de a marca. Am avut, totuși, câteva situații de a înscrie, dar nu am avut luciditatea necesară

Mai avem patru meciuri grele până atunci. Ne gândim la meciul următor, cu UTA, deocamdată. Problema e că în prima parte a sezonului am surprins un pic adversarii prin mobilitatea noastră în teren, prin viteza de joc, am reușit astfel să marcăm multe goluri. După iarnă, echipele s-au organizat mult mai bine, s-au blocat și au încercat să ne contracareze, iar noi nu am reușit să găsim drumul spre poartă.

Se poate spune că Tănase duce greul, el marchează, e golgheterul echipei, ne bazăm mult pe el. Sper ca și ceilalți să se ridice la nivelul dorit, iar evoluțiile lor bune să aducă rezultate pe măsură.”, a spus Toni Petrea la Digisport, după meci.

Cum explică schimbarea lui Oaidă: „Ne temeam de o eliminare”

Răzvan Oaidă a fost titularizat în linia de atac a FCSB, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, după ce Florinel Coman a fost suspendat ca urmare a galbenului primit în partida cu FC Botoșani. Mijlocașul a fost schimbat după doar 37 de minute cu Ante Vukusic.

Toni Petrea a explicat că schimbarea a fost provocată de faptul că Oaidă văzuse deja cartonașul galben și a mai comis un fault imediat după. Antrenorul se temea că echipa sa va rămâne în 10. El a vorbit și despre situația lui Vukusic, dar și despre eliminarea lui Crețu din primul 11.

„Oaidă luase și cartonaș galben și ne-am gândit să aducem ceva în jocul nostru ofensiv cu un atacant. Nu am vrut să risc încă un eventual fault, deja făcuse unul după ce văzuse galben și nu am vrut să rămânem în 10.

Toată lumea are așteptări mari de la Vukusic. Nu este așa de ușor să se integreze în echipă, are nevoie de timp. Sunt mulțumit de el, de randamentul lui, de dăruire, de ce a încercat să facă. E adevărat că nu a avut foarte mult erealizări, dar sunt mulțumit de atitudinea lui. El a venit pe parcurs, nu era pregătit din punct de vedere fizic și a trebuit să așteptîm.

Cred că încă trebuie să mai așteptăm până să poată juca un meci întreg. Sper să fie pregătit pentru play-off, sper să fim toți gata pentru play-off. Crețu se antrenează, e cu noi, e în lot, dar am considerat în ultima perioadă că trebuie să îi folosesc pe Haruț și pe Ovidiu Popescu pe postul de fundaș dreapta. Vom vedea cum se vor mai descurca cei trei care pot juca pe această parte. Vom trimite la națională pe cine cheamă selecționerul”, a încheiat Petrea.