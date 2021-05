Toni Petrea nu își pierde speranța după FCSB – Academica Clinceni 2-2: „Trebuie să tragem cu dinții pentru meciurile pe care le mai avem!”

Toni Petrea crede în continuare în șansele FCSB-ului la titlu, după remiza obținută în duelul cu Academica Clinceni, scor 2-2.

Antrenorul FCSB-ului consideră că lupta la titlu încă poate fi decisă și de alte echipe, dar vrea ca în următoarele meciuri elevii săi să reușească să se impună.

Totodată, Toni Petrea a felicitat echipa lui Ilie Poenaru, despre care a spus că a făcut un meci bun și speră să nu mai existe dubii în privința unei posibile „prietenii” între FCSB și Clinceni.

Toni Petrea nu își pierde speranța după FCSB – Academica Clinceni 2-2

Toni Petrea a vorbit la finalul partidei dintre FCSB și Academica Clinceni, scor 2-2, iar tehnicianul „roș-albaștrilor” vrea victorii până la finalul campionatului și nu își pierde speranța în urma remizei cu ilfovenii.

„E un punct câștigat până la urmă, urmează trei jocuri importante în care trebuie să vedem ce obținem în lupta la titlu. Poate că rezultatul care s-a înregistrat înainte a pus o presiune în plus.

Am primit două goluri foarte ușor, repriza a doua am intrat mult mai motivați. Nu am reușit să marcăm mai mult în a doua repriză, dar voi încerca să le ridic moralul”.

„Nu cred că e ceva grav la Vlad!”

Toni Petrea a mai vorbit despre accidentarea lui Andrei Vlad, despre care nu crede că este ceva grav, dar a spus și ce se așteaptă de la ultimele meciuri din play-off, din partea elevilor săi.

„A acuzat probleme medicale înainte de partidă, după care nu s-a simțit bine nici în meci. Nu cred că e ceva grav la Vlad.

Oaidă are o capacitate mare de efort, trebuie să tragem cu dinții pentru meciurile pe care le mai avem de jucat până la final”, a mai spus Toni Petrea la finalul meciului cu Academica Clinceni.

