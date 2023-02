Toni Petrea nu se îmbată cu apă rece după Chindia Târgoviște – U Cluj 2-2: „Obiectivul e salvarea de la retrogradare!”

„Șepcile roșii” au avut un avans de două goluri prin reușitele lui Mamadou Thiam, din minutul 44 și Jose Gomes, din minutul 51. Elevii lui Toni Petrea au reușit să revină în joc după golul marcat de Cristi Neguț din penalty, în minutul 64, iar Deian Boldor a adus egalarea dâmbovițenilor în minutul 90+5.

Toni Petrea, mulțumit după Chindia Târgoviște – U Cluj

Toni Petrea a fost mulțumit după ce din duelul cu Universitatea Cluj, Deian Boldor aducând egalarea în prelungirile confruntării: „Nu am avut o primă repriză bună, am început și repriza a doua prost, dar, paradoxal, am reușit să revenim în joc.

Eu cred că e un punct meritat, într-un meci frumos, în care ambele echipe au jucat. Penalty-ul poate fi un moment psihologic, noi ne bucurăm că am luptat până în ultimul moment. Din ce am înțeles, la primul gol al Universității a fost ofsaid.

Am început destul de timorați, cred că am făcut cea mai slabă primă repriză a noastră, pentru că în repriza a doua am jucat bine. Mă bucură revenirea noastră.

O să ne gândim de ce nu am avut o primă repriză bună, trebuie să vedem ce nu am făcut bine ca să nu mai repetăm la alte meciuri, pentru că ați văzut, orice punct contează în lupta pentru evitarea retrogradării”, a mai spus Toni Petrea la finalul meciului.

Toni Petrea: „Ne luptăm să evităm retrogradarea!”

„Principalul nostru obiectiv e salvarea de la retrogradare, nu ne îmbătăm cu apă rece. Lupta va fi foarte disputată în lupta pentru evitarea retrogradării. Pe mine mă interesează jocul nostru, meciurile noastre și la finalul sezonului o vrem un loc cât mai bun pentru play-out.

La meciul cu Rapid o să vorbesc cu băieții să se bucure de fotbal, pentru că acolo e o atmosferă cu totul specială și trebuie să joace de plăcere și să încercăm să facem o figură frumoasă”, a .

„Cred că este un punct muncit, mă bucur că am revenit și că am plecat cu un punct. Nu vreau să comentez arbitrajul, nu voi comenta niciodată indiferent de ce va fi, chiar dacă au fost câteva faze neclare astăzi”, a mai spus antrenorul Chindiei.