Toni Petrea, precaut înainte de FCSB – Hermannstadt: “Trebuie să fim foarte atenţi”

Antrenorul lui FCSB a vorbit despre partida contra lui FC Hermannstadt, în cadrul unei conferințe de presă. Duelul dintre cele două formații se va desfășura luni, cu începere de la ora 21:00.

În același timp, antrenorul bucureștenilor a discutat și despre rivalii de la CFR Cluj, unica formație din România care a ajuns în acest sezon în grupele Europa League.

„Întâlnim o echipă bună, care a pierdut un singur meci, exact ca Academica, echipa pe care am învins-o etapa precedentă, tot contra CFR-ului.

Antrenorul FCSB e prudent înaintea confruntării cu Hermannstadt

Au o organizare defensivă foarte bună. Stau bine în teren. Trebuie să fim foarte atenți și să încercăm să înscriem cât mai mult”, a declarat Toni Petrea.

„Hermannstadt a evoluat bine până acum, poate fi considerată o revelație. În afara problemelor mai vechi, cu accidentările nu am mai avut noutăți, din fericire. Doar Olaru nu e disponibil, fiind suspendat. În rest, avem tot lotul la dispoziție”, a adăugat antrenorul.

FCSB vrea să obțină cele trei puncte pentru a ajunge la numai trei lungimi de olteni. Craiova are 21 de puncte acumulate după opt etape, dar și un meci în plus față de bucureșteni: „E important pentru noi să ne apropiem de lider (n.r. U Craiova). E un campionat echilibrat, bun, cu surprize, care plac publicului”.

Antrenorul FCSB a vorbit și despre campionii de la CFR Cluj și crede că ardelenii sunt o echipă capabilă să facă față pe mai multe fronturi în acest sezon: „CFR Cluj are un lot destul de numeros și nu cred ca va fi o problemă să gestioneze și meciurile din Europa League”.

FCSB e favorită cu sibienii

Dacă ar fi să ne luăm după bilanțul ultimelor confruntări directe, FCSB este mare favorită în jocul cu sibienii. În ultimele cinci meciuri jucate între bucureșteni și Hermannstadt, echipa lui Gigi Becali s-a impus de fiecare dată.

Ultima confruntare dintre cele două formații a fost în Cupa României. FCSB s-a impus atunci cu 2-1 după autogolul lui Luchin și reușita lui Coman. Pentru sibieni a înscris Debeljuh.

Soiledis, prima reacţie după ce s-a infectat cu coronavirus

Aristidis Soiledis a făcut primele declarații după ce a fost depistat pozitiv la COVID-19: ”Adevărul este că nu am niciun simptom. Sunt unul dintre norocoși, nu am nicio problemă. Nu am febră, nu mi-am pierdut gustul, nu am dureri de cap și nici dureri în gât. Nimic, nimic, sunt complet asimptomatic”.