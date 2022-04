Toni Petrea, pregătit să îl surprindă pe Laurențiu Reghecampf la FCSB – Universitatea Craiova: „E posibil să fie în lot”. Video

FCSB e în căutarea celei de-a treia victorii în fața Univeristății Craiova, după cele două din sezonul regulat. Cu un succes, roș-albaștrii s-ar îndepărta la zece lungimi de olteni și ar veni la două puncte în spatele lui CFR Cluj, liderul din Casa Pariurilor Liga 1. Claudiu Keșeru este mare surpriză pregătită de Toni Petrea.

Toni Petrea a prefațat derby-ul FCSB – Universitatea Craiova

FCSB are ascendent moral înaintea derby-ului programat pe Național Arena, duminică, 3 aprilie, de la ora 19:00. Înainte de pauza prilejuită de meciurile echipelor naționale, roș-albaștrii au câștigat primele două jocuri din play-off, cu Farul (2-0) și cu FC Argeș (3-2).

„A fost o pauză binevenită. Am avut posibilitatea să dăm și câteva zile libere pentru jucătorii care au rămas acasă, după care cred eu că ne-am pregătit foarte bine pentru ce urmează. Mai avem 7-8 jocuri, foarte grele, pe care trebuie să le câștigăm, începând cu cel de mâine seară, cu un adversar bun, preocupat de fotbal, un adversar care atacă, preocupat de fotbal, cu un antrenor foarte bun și trebuie să ne ridicăm și noi la nivelul partidei și să facem tot ce depinde de noi pentru a câștiga acest joc.

O victorie ne-ar îndepărta mai mult de ei, dar mai sunt multe meciuri de disputat. E un joc important pentru ambele echipe. O victorie a noastră ne-ar îndepărta de ei și am avea și noi o liniște, dar mai sunt multe meciuri de disputat. Se poate întâmpla orice”, a declarat Toni Petrea.

Florin Tănase și Octavian Popescu au fost singurii fotbaliști ai vicecampioanei, convocați pentru amicalele cu Grecia și Israel. Deși a fost depistat pozitiv cu COVID-19, , după cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

„Tănase a fost depistat pozitiv, a doua zi a făcut un nou test și era negativ. A venit aici, nu a avut simptome, nu a avut nimic, a stat două zile izolat, după care a intrat în programul echipei și e ok. Tavi s-a întors cu un moral bun, a fost o experiență nouă pentru el, debutul la națională, foarte entuziasmat și sper să se vadă asta și în exprimarea lui pe teren mâine.

Faptul că a jucat mai puțin acum nu trebuie să conteze. Important e că a luat un prim contact cu ce se întâmplă la prima echipă la lotul național și ușor-ușor să se integreze acolo dacă va mai fi chemat”, a adăugat antrenor vicecampioanei.

FCSB, amical cu Dinamo Kiev. Petrea i-a pregătit o surpriză lui Reghecampf

Petrea abia așteaptă să își măsoare forțele cu Mircea Lucescu. FCSB va juca un .

„Miercuri vom juca un meci amical pe Arcul de Triumf, de la ora 20:00, într-o campanie Uniți pentru Ucraina. Am dat curs acestei solicitări în scop umanitar și mi se pare o idee foarte bună. Să sperăm că se vor rezolva lucrurile și vom putea juca și meciurile oficiale acolo. E un prim pas și e un pas important. Suntem nerăbdători să vedem stadionul și să jucăm cu el. Noi ne dorim să jucăm și acolo. E un stadion nou, frumos, în centrul Bucureștiului. Cred că afluența de public va fi foarte mare”, a mai spus Petrea.

Antrenorul roș-albaștrilor îi pregătește o surpriză lui Laurențiu Reghecampf, cel care i-a fost mentor de-a lungul carierei. Claudiu Keșeru va reveni în lot pentru partida ocupanta locului 3. Până acum, cei doi s-au întâlnit o singură dată, iar câștig de cauză a avut Toni Petrea. Se întâmpla în returul sezonului regulat din Casa Pariurilor Liga 1, când FCSB s-a impus cu 3-2 pe „Ion Oblemenco”.

„Mă leagă multe amintiri nu doar de antrenorul de acolo, ci de staff. Pentru că am lucrați cu mulți din staff-ul de la Craiova. E un meci de play-off. Ne vom vedea, ne vom saluta, am mai vorbit și în perioada asta, dar nimic mai mult. Ne știm în mare filozofia de joc, ideile, cam ce vrem fiecare de la echipa lui și ne cunoaștem din acest punct de vedere. Vom vedea dacă ne vom surprinde cu ceva mâine seară.

Din fericire avem la dispoziție tot lotul. Vom vedea mâine formula de start, plus ce vom introduce pe parcurs în funcție de joc. E posibil să fie în lot Claudiu Keșeru. Vlad a fost și etapa trecută. Am câștigat ultimele două jocuri. E greu să schimbăm ceva în momentul de față la nivelul portarilor”, a conchis tehnicianul în vârstă de 47 de ani.