Toni Petrea se teme de primul meci din SuperLiga: „U Cluj s-a întărit foarte mult și e o echipă experimentată”. Video

FCSB , iar Toni Petrea a prefațat meciul la conferința de presă de la baza de pregătire din Berceni.

Toni Petrea spune că obiectivul principal al FCSB e calificarea în grupele Conference League: „E cel mai imediat pentru noi”

Toni Petrea a susținut o conferință de presă înainte de meciul dintre FCSB și Universitatea Cluj, iar antrenorul a abordat mai multe subiecte importante: „Un început de sezon în care ne așteptăm să avem parte de susținerea suporterilor. Mă bucură că vine lumea la stadion și asta s-a văzut și în meciurile amicale. Suntem optimiști și încrezători. Jucătorii au răspuns bine la toate antrenamentele.

ADVERTISEMENT

Sper să începem cu o victorie, chiar dacă jucăm în fața unei nou-promovate. S-au întărit foarte mult și au adus jucători cu ștate vechi în Liga 1 și chiar și în străinătate. Pot spune că formează o echipă experimentată pentru acest nivel. Trebuie să tratăm meciul foarte serios și să avem în minte doar victoria.

FANATIK a aflat în exclusivitate că , iar Toni Petrea a confirmat acest lucru: „El a făcut câteva zile antrenamente cu echipa și se prezintă nesperat de bine. A venit la un nivel destul de bun, mai ales că s-a pregătit singur. Avem nevoie de jucători cu talie care să dea siguranță echipei în defensivă și la fazele fixe”.

ADVERTISEMENT

Toni Petrea e setat să facă totul pentru a câștiga titlul cu FCSB, însă în acest moment obiectivul principal al echipei este calificarea în grupele Conference League: „Ne dorim și avem în minte lucrul ăsta. Pentru asta ne antrenăm și ne pregătim. E un campionat lung și e foarte devreme, dar bineînțeles că ne propunem să câștigăm campionatul. Calificarea în grupele Conference League este obiectivul principal acum, e cel mai imediat pentru noi. Nu ne-am mai calificat de mult în grupe și ne concentrăm pe acest aspect”.

Toni Petrea, impresionat de Florinel Coman: „Poate fi un jucător important pentru noi”

Florinel Coman a marcat două goluri în amicale, iar Toni Petrea este mulțumit de modul în care s-a pregătit: „Despre Florinel Coman s-a vorbit mult în ultima perioadă. S-a pregătit bine, îl văd mai încrezător și dornic să își arate valoarea. Depinde numai de el să arate tot ce are mai bun când intră pe teren și că poate fi un jucător important pentru noi”.

ADVERTISEMENT

În privința căpitanului Florin Tănase, Petrea nu consideră că decarul e afectat de faptul că nu a prins nici acum un transfer în străinătate: „E golgeterul ultimelor două sezoane, un jucător important pentru club. Faptul că reușește doi ani la rând asta în condițiile în care nu e atacant, spune multe despre cum se pregătește și tratează fotbalul. Nu e o problemă că nu s-a transferat și el tratează fotbalul la fel”.

Antrenorul a vorbit și despre dubla din preliminariile Conference League cu georgienii de la Saburtalo Tbilisi și e pus în gardă de rezultatul CFR-ului cu Pyunik Erevan: „Nu mai sunt meciuri ușoare și echipe slabe. Sunt multe exemple cu echipe cu șansa a doua care se califică în fazele superioare și trebuie să fim foarte atenți și să respectăm adversarii, cu atât mai mult dacă sunt necunoscuți. Dacă nu ai informații trebuie să tratezi meciul foarte serios.

ADVERTISEMENT

Mi se pare cam dur termenul de rușine. Dar nu e plăcut când părăsești competiția din primul tur și nu e plăcut pentru nimeni. Ei știu mai bine și nu pot eu să mă pronunț. Mă concentrez să avem parte de o asemenea surpriză neplăcută, pentru că pentru mine asta a fost eliminarea CFR-ului”.

ADVERTISEMENT

Toni Petrea e convins că CFR Cluj va avea de pierdut prin plecarea lui Dan Petrescu. Ce jucător a pierdut FCSB în acest debut de sezon

Toni Petrea e convins că o eventuală plecare a lui Dan Petrescu de la CFR Cluj ar slăbi-o pe campioana României: „Cred că CFR ar fi mai slabă fără Dan Petrescu. E un antrenor cu experiență, care știe ceea ce își dorește să facă la o echipă și ar fi un minus pentru ei”.

Antrenorul FCSB-ului a dezvăluit de asemenea că FCSB a rămas fără Andrei Dumiter cel puțin pentru următoarele două luni: „Cu Dumiter e clar. E scos din circuit cel puțin două luni. Bouhenna a început antrenamentele cu echipa și am putea să îl luăm în lot. Tamm începe să se integreze în echipă și are un nivel fizic OK. Nu avem alte probleme medicale”.

Toni Petrea atrage din nou atenția cu privire la adversara din Conference League: „Trebuie ca fiecare echipă să fie mult mai atent studiată. Noi ne raportăm la ce a fost înainte, când am avut rezultate notabile. Din păcate în ultima perioadă nu am reușit să mai ajungem în fazele superioare și nici măcar în grupe. Trebuie să avem răbdare și să fim încrezători că putem reveni unde ne e locul”.

Toni Petrea se așteaptă la un sezon de SuperLigă mult mai disputat: „Va fi foarte interesant”

Toni Petrea are un mesaj clar pentru elevii săi și le cere să dea totul la fiecare meci, pentru a evita să fie dezamăgiți la final: „Trebuie să o luăm pas cu pas și nu vreau să mă gândesc ce o să fie peste 2-3 etape sau 2-3 luni. Numai dacă suntem concentrați la fiecare meci putem să ne gândim la ceva fi în viitor. Așa a fost și cu finala campionatului și am ieșit din lupta pentru titlu.

Mi se pare interesant acest început de sezon, cu victoria Hermannstadului, un meci frumos între Craiova și Sepsi, au reapărut în Liga 1 echipele de tradiție și s-au făcut multe transferuri la toate echipele”.

Toni Petrea a vorbit și despre Octavian Popescu și a explicat de ce a decis să continue la FCSB: „Nu sunt eu patron ca să iau eu banii pe Tavi Popescu. Pe mine mă interesează să joace din ce în ce mai bine, iar dacă va fi vorba de un transfer să fie o sumă cât mai bună pentru el și club.

Am discutat cu conducerea clubului ce își doresc în continuare, ce planuri avem și faptul că exprimarea echipei, atitudinea și rezultatule mi-au plăcut, am considerat să mergem pe același drum”.