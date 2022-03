A revenit FCSB în lupta pentru titlu? Ce spune Toni Petrea: “Nu vreau să mă gândesc la lucrurile astea!”

FCSB a câştigat în prelungiri cu . Roş-albaştrii s-au apropiat la cinci puncte de liderul CFR Cluj, la capătul unui meci decis de foarte multe decizii controversate ale arbitrului Horia Mladinovici.

Toni Petrea, fericit de victoria cu FC Argeş: “Este important că am câștigat. Puteam să fim mai atenți”

Toni Petrea susţine că echipa sa trebuia să închidă mai devreme jocul. Antrenorul a reliefat problemele din defensivă, în condiţiile în care FCSB a încasat două goluri:

”Este important că am câștigat. Puteam să fim mai atenți. Am avut 2-1. Am avut și om în plus. A venit acea fază, nu am revăzut-o dacă a fost, dar am fost egalați. Pe final am alergat după golul victoriei.

Mă bucur că am reușit. Trei puncte importante. Un meci frumos, cu faze de poartă, penalty-uri, cartonaș roșu, agresivitate uneori excesivă. Sper să-i țină tot așa pe cei de la FC Argeș.

Sunt câteva minusuri, când primești două goluri. Ceva nu a funcționat acolo. Au fost niște nesincronizări. Am ajuns în situația să ne vedem egalați. E păcat de efort, de munca depusă, să luăm două goluri făcut cadou”, a spus Petrea.

“Trebuie să fim atenți în anumite momente ale jocului”

Antrenorul celor de la FCSB nu a vrut să comenteze , însă a spus că jucătorii săi trebuie să fie atenţi, mai ales când au intervenţii în careu aşa cum a avut Ivan Mamut la faza penalty-ului:

”Nu am văzut. L-am întrebat și a zis că nu l-a văzut pe Ganea că vine din lateral așa pornit. Se întâmplă. Trebuie să fim atenți în anumite momente ale jocului.

O fază fixă, o lovitură liberă, un presupus fault la Cordea, nu știu dacă a fost sau nu a fost, după care a apărat această neatenție și am primit acest penalty împotriva noastră”, a spus Petrea.

Ce spune de lupta la titlu: ”Nu vreau să mă mai gândesc la lucrurile astea”

Referitor la lupta pentru titlu, antrenorul celor de la FCSB spune că preferă să nu se gândească la acest lucru şi să fiecare meci în parte, ceea ce le-a transmis şi jucătorilor:

”Nu vreau să mă mai gândesc la lucrurile astea. De câte ori ne-am făcut planul, speram, nu am fost noi în stare să ne câștigăm meciurile. Am discutat și cu jucătorii să luăm fiecare meci în parte și să vedem să scoatem. La final, vedem unde ne clasăm”, a spus Petrea.