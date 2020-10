Toni Petrea refuză să comenteze arbitrajul și își laudă jucătorii: ”Au făcut un meci incredibil”

Antrenorul echipei FCSB, Toni Petrea, a refuzat să comenteze arbitrajul lui Radu Petrescu și își laudă jucătorii pentru victoria din derby.

”Roș-albaștrii” s-au impus cu 3-2 după un penalty inventat de brigada de arbitri și transformat der Florin Tănase.

Fanii dinamoviști din PCH au transmis un mesaj dur pentru arbitrul Radu Petrescu după gafa din derby-ul cu FCSB.

Toni Petrea, cuvinte de laudă pentru jucători. Niciun cuvânt despre arbitraj

”O partidă încinsă, frumoasă pentru publicul spectator. Jucătorii noștri au dat dovadă de caracter și acum putem să ne bucurăm. Nu vreau să comentez arbitrajul. Și noi putem aduce în discuție anumite faze, dar nu e treaba mea”, și-a lăudat Toni Petrea jucătorii, dar a refuzat să vorbească, despre arbitraj.

”Jucătorii mei au făcut un meci incredibil după o perioadă în care nu s-au antrenat. Mă bucură faptul că jucătorii noștri au putut să țină ritmul până la final. Nu vorbesc despre un jucător anume, când luăm gol este o eroare în ansamblu”, a continuat tehnicianul FCSB-ului.

”Am avut discuții cu toți cei care nu au fost alături de echipă în ultima perioadă și erau foarte montați. Sergiu Buș a venit după această perioadă de pandemie și la el se vede cel mai mult că nu s-a antrenat”, a mai spus Petrea.

Fundașul Iulian Cristea a lăudat pregătirea fizică făcută de Thomas Neubert: ”Nu știu ce s-a întâmplat pe tunel, eram la duș. A fost un derby încins, dar cred că am meritat victoria. Nu știu dacă s-a trecut autogol, eu doar am încercat să blochez mingea.

Mă bucur că am dat gol deși am făcut doar două antrenamente cu echipa. Am fost foarte bine pregătiți dinainte de a intra în carantină. Sunt singurul jucător care am stat 16 zile în carantină, niciunul dintre noi nu a fost la sută la sută.

Mihai Stoica e un exemplu pentru noi, trăiește la maxim pentru echipa asta. Ne bucurăm să-l avem alături și să ne ajute. Din cauza Covidului nu avem niciun jucător la națională, plus accidentarea lui Coman”, a afirmat Cristea.

Căpitanul Florin Tănase nu știe cum a rezistat fizic pe teren până la finalul meciului: ”Un meci foarte greu, pot spune că noi ni l-am făcut greu, dar sunt foarte bucuros pentru cele 3 puncte obţinute astăzi. Să nu uităm că noi am trecut prin cea mai grea perioadă, am stat în izolare, virus, simptome, destul de greu.

Cred că sunt 3 puncte foarte importante pentru că acum avem timp să ne pregătim, să ne punem la punct. Au dat gol dintr-un penalty şi al doilea dintr-o minge deviată. Nu ne-am retras. Ba din contră, eram în atac destul de mulţi şi ne-au prins pe contraatac.

Sincer, nu ştiu cum am rezistat, Din minutul 60 mi s-au pus crampe, dar am strâns din dinţi până la final. Am fost agresiv atâta timp cât am putut fizic. După aceea e greu să mai fi agresiv când nu poţi fizic. A fost un meci atât de dur? Nu ştiu ce să zic dacă a fost atât de dur. Au fost nişte intrări urâte, cu cotul, dar noi le-am ţinut piept. Ei în loc să joace căutau să irite”.

Mijlocașul Olimpiu Moruțan spune că nu s-a gândit niciun moment că FCSB poate pierde derby-ul: ”În primul rând sunt foarte fericit că am câştigat acest meci, ne-am dorit de săptămâna trecută, ne gândeam toţi să ieşim negativi să putem juca în derby, ne-am dorit să câştigăm meciul ăsta şi sperăm să o ţinem tot aşa.

Într-un derby trebuie să fim fericiţi, de mult ne doream acest lucru, să fim mai buni ca ei, s-a văzut că am avut atitudine după 9 zile de stat în pat, ne-am dat viaţa pe teren, vreau să îi felicit pe colegii mei şi sper să o ţinem tot aşa.

Nu am mai fost noi care eram la începutul etapelor, făceam pressing şi în minutul 80, acum s-a văzut cum am stat cu problema asta, dar uşor, uşor ne revenim. Nu m-am gândit că o să pierdem acest meci, doar egal mă gândeam că o să se termine, să pierdem nu m-am gândit.

Într-un derby tot timpul o să fie aşa, cu nervozitate, dar sper că s-au terminat problemele între noi şi Dinamo, acum vrem să ne pregătim în continuare, nu mai are rost ce a fost în seara asta.

A fost o perioadă foarte grea, am stat 5 zile în pat, nu am putut să mă ridic pentru că eram cu febră, dureri de cap, musculare, dar după cele 5 zile am început să mai fac în curte, să lucrez dar nu e ca şi cum ai lucra cu echipa”.