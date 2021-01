Toni Petrea, săgeți către LPF după FC Argeș – FCSB 0-0: ”Soluția era amânarea meciului”

Antrenorul Toni Petrea a trimis săgeți către oficialii LPF după meciul FC Argeș – FCSB 0-0 și consideră că întâlnirea de la Pitești trebuia amânată din cauza terenului impracticabil.

Liderul campionatului este la al doilea egal din acest an, după ce a remizat şi cu Viitorul. Pe un teren greu, acoperit de zăpadă, roș-albaștrii au ratat câteva ocazii importante în prima repriză.

Jucătorii de la FCSB nu au putut să-i dedice o victorie antrenorului secund, Mihai Pintilii, care trece prin momente dificile după ce i-a murit mama.

LPF, atacată de Toni Petrea după FC Argeș – FCSB 0-0

”Am preconizat că va fi o luptă oarbă, cu mingi aruncate. Cea mai bună soluție era amânarea meciului, nu puteam să jucăm pe un astfel de teren. Îi felicit pe băieți, dar e un punct care se pune în dreptul nostru în clasament”, i-a ”înțepat” Toni Petrea pe cei de la LPF după FC argeș – FCSB 0-0.

”Ați văzut condițiile de joc, a fost un efort considerabil al jucătorilor, plus că am mizat pe o forță ofensivă a noastră în a doua repriză. Am avut și puțin ghinion cu cele două bare, dar ăsta e fotbalul”, a continuat tehnicianul ”roș-albaștrilor”.

”Cred că e vorba mai mult despre suprafețele de joc, ea poate avea o importanță foarte mare în desfășurarea jocurilor. Din păcate, în seara asta nu am avut posibilitatea să ne facem jocul”, a mai spus el.

Întrebat despre posiubile transferuri la FCSB, Toni Petrea a răspuns: ”Din campionatul intern e destul de greu să aducem ceva, mai căutăm, dar nu știu dacă vom găsi. Ne vom uita și în străinătate”.

Întrebat despre cazurile de dopaj de la Astra Giurgiu și posibilitatea ca echipa sa foe exclusă din campionat, tehnicianul a recunoscut: ”Nu cunosc regulamentul, dar ar fi păcat pentru Astra, mi-ar părea rău să aibă o astfel de soartă”.

