FCSB – FC Botoșani 4-1 a fost succesul care le-a permis gazdelor să urce pe primul loc în ierarhia Ligii 1, peste Universitatea Craiova, echipă pe care a depășit-o la golaveraj. Antrenorul Toni Petrea s-a declarat mulțumit și a vorbit și despre posibilitatea numirii lui Laurențiu Reghecampf la U Craiova.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Deși a jucat doar 10 meciuri din actuala ediție a Ligii 1, FCSB se gândește deja la titlu, iar Dennis Man și colegii săi au anunțat deja că nu vor să mai coboare de pe prima poziție a clasamentului până la finalul campionatului.

Și antrenorul Toni Petrea este extrem de mulțumit de cum decurg lucrurile la echipa sa și s-a declarat mândru de modul în care au evoluat fotbaliștii săi în meciul cu FC Botoșani.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Toni Petrea, cu gândul la titlu după FCSB – FC Botoșani 4-1: „Ar fi interesant să mă lupt cu Reghe la titlu, dar nu mi-aș dori”

Sunt vremuri de vis în tabăra FCSB-ului, vremuri cum roș-albaștrii și fanii lor n-au mai trăit de mult. Clubul lui Gigi Becali este pe primul loc în Liga 1, are cinci victorii consecutive și cel mai bun atac din campionat.

Cu Dennis Man și Florin Tănase aflați din nou în zi de grație, echipa lui Toni Petrea a trecut lejer și peste FC Botoșani, club pe care patronul Becali l-a îmbogățit în ultimii ani ca urmare a jucătorilor transferați de la gruparea din Moldova.

ADVERTISEMENT

Antrenorul FCSB-ului s-a arătat încântat de evoluția jucătorilor săi și a ținut să laude efortul colectiv, nu doar pe cel al vedetelor Dennis Man și Florin Tănase. În același timp, antrenorul noului lider al Ligii 1 a discutat și despre posibilitatea de a se înfrunta pentru titlu cu Laurențiu Reghecampf, cel căruia i-a fost secund până de curând.

Despre Laurențiu Reghecampf s-a spus că ar putea reprezenta o țintă pentru patronul Universității Craiova, Mihai Rotaru, după ce echipa din Bănie a fost anunțată de antrenorul Cristiano Bergodi că italianul nu va mai rămâne la echipă. FANATIK a anunțat în exclusivitate că Bergodi a plecat sâmbătă, 7 noiembrie, în Italia și tot site-ul nostru a aflat și motivele pentru care italianul s-a deplasat în țara sa natală.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Am avut o primă repriză cu un început ezitant, am primit și un gol. Important e că am reușit să revenim rapid. Am egalat repede și asta ne-a dat încredere. Din repriza a doua, am controlat în totalitate meciul. Am marcat, ne-am desprins pe tabela de marcaj. O victorie importantă pentru noi, în momentul de față.

Sunt bucuros pentru Man și Tănase, sunt într-o formă excelentă și sper să o țină tot așa. Dar vreau să remarc jocul întregii echipe, victoria noastră nu poate fi pusă la îndoială. Nu vreau să mă gândesc cum este pe primul loc, luam în calcul că o să ajungem aici, dar important este să ne menținem pe prima poziție. Toate echipele își vor lua măsuri suplimentare împotriva noastră și va fi tot mai dificil pentru noi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mă bucură evoluția noastră. Campionatul e lung, mai sunt foarte multe meciuri de disputat, se pot întâmpla multe surprize. Sper să nu avem parte de surprize neplăcute. Vom avea puțin jucători la antrenamente, avem o listă sumară, dar vom mai aduce de la echipa a doua și de la juniori, ne descurcăm. Dacă li se va da șansa jucătorilor mei să joace la echipele naționale, sper să o facă foarte bine. La ce formă au, ar face față cu brio.

Nu am vorbit cu Laurențiu Reghecampf, el este la Dubai. Ar fi interesant un duel pentru titlu, dar nu pot să spun dacă se duce sau nu la Craiova, pentru că nu am informații în acest sens. Nu contează ce îmi doresc eu, dar n-aș vrea să vină și să mă lupt cu el la titlu”, a spus Toni Petrea la Digisport.

ADVERTISEMENT

Pleacă Sergiu Buș de la FCSB? Toni Petrea: „Când nu marchezi, ai o problemă”

În ciuda parcursului excelent al FCSB-ului, sunt vremuri grele pentru Sergiu Buș, cel care a fost din nou schimbat la pauză și contra lui FC Botoșani. Vârful are un singur gol marcat pentru roș-albaștri în acest sezon, iar zvonurile care circulă în jurul formației indică o eventuală plecare a lui Buș în iarnă.

Antrenorul Toni Petrea susține că nu are nicio problemă cu atacantul, dar admite că nu știe dacă acesta va mai rămâne la echipă și după încheierea sezonului de toamnă.

ADVERTISEMENT

„Nu se pune problema lipsei încrederii din partea mea față de Buș. Am discutat cu el, avem o relație foarte bună și înțelege lucrurile foarte bune. Ca atacant, când nu marchezi, ai o problemă. Nu știu despre plecarea lui, nu pot să vorbesc despre asta”, a completat Petrea.