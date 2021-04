Toni Petrea se plânge de problemele de lot: „Încercăm să îi recuperăm pe cei accidentați”

Toni Petrea dă vina pe problemele de lot pentru pentru eșecul cu Sepsi Sfântu Gheorghe și speră că va putea recupera cât mai mulți jucători pentru derby-ul de titlu cu Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

FCSB rămâne cu un palmares negativ împotriva celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe, după ce în acest sezon nu au câștigat niciun meci direct din cele trei întâlniri, primele două terminându-se la egalitate, scor 1-1.

Echipa lui Toni Petrea nu profită astfel de pașii greșiți făcuți de campioana României, CFR Cluj, și rămâne doar cu un singur puncte peste rivala din Casa Pariurilor Liga 1. În plus, FCSB l-a pierdut și pe unul dintre favoriții lui Gigi Becali, Ionuț Panțîru, după meciul cu covăsnenii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Toni Petrea, dezamăgit după înfrângerea cu Sepsi: „Trebuie să strângem rândurile!”

„Trebuie să strângem rândurile. Nu numai noi avem probleme la fazele fixe. Se vede lipsa de concentrare a jucătorilor. Nu are nicio legătură cu schimbările pe care le fac eu. Avem marcaj om la om, ține de concentrarea de moment a fiecărui fotbalist din teren. Nu doar nu avem probleme la fazele fixe. Și la meciul de aseară dintre CFR și Craiova rezultatul a fost decis de trei goluri din faze fixe. Toată lumea are probleme.

Inițial arătase penalty, după care a schimbat decizia. Toată lumea era confuză, dar nu vreau să comentez mai multe. Nu a fost penalty. Sunt foarte supărat, deși eram acolo. Vorbisem cu Panțîru, am văzut când i-a dat galben și apoi am văzut cartonașul roșu.

ADVERTISEMENT

E un ritm susținut, plus că au dispărut jucători din primul unsprezece. Nu trebuie să căutam scuze, ci soluții. Suntem în situația asta, voit, sau nevoit și trebuie să mergem înainte. Vom mai aduce fotbaliști de la echipa a doua, pentru că n-avem un lot numeros. Asta e situația, nu putem să facem transferuri acum. Partea bună e că în repriza a doua am jucat destul de bine, am încercat să pasăm, să combinăm”.

Antrenorul FCSB-ului nu înțelege eliminarea lui Vali Crețu: „Nu am auzit nicio înjurătură, nimic!

„Colțescu și-a schimbat decizia la penalty, de-asta am fost confuzi. Tănase, din ce am înțeles, nici nu a cerut fault. Și culmea, a primit galben. Sunt foarte supărat că Vali Crețu a luat roșu. L-am îndepărtat din zona respectivă când am văzut că Sebastian Colțescu i-a dat galben. Apoi, i-a acordat cartonaș roșu, nu știu de ce, n-am auzit nicio înjurătură.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vukusic nu e 100% apt. A avut o accidentare și vom vedea care e situația lui. Trebuie să găsim soluții pentru finalul acesta de sezon, de play-off. Eu aș vrea să obțin câte trei puncte la fiecare joc, dar trebuie să ne gândim și ce adversari o să avem”, a declarat antrenorul FCSB-ului după înfrângerea cu Sepsi Sfântu Gheorghe.

FCSB are mari probleme de lot înainte de meciul cu Universitatea Craiova. Pe lângă accidentările mai vechi ale lui Florinel Coman și Lucian Filip, Toni Petrea i-a mai pierdut și pe Andrei Miron, Darius Olaru, Alexandu Buziuc, iar după acest meci cu Sepsi se adaugă pe listă și Vali Crețu, eliminat și Ionuț Panțîru.

ADVERTISEMENT