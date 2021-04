Toni Petrea, supărat după ce i-a pierdut pe Miron şi Olaru: “Mă îngrijorează accidentările!”

FCSB a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul de pe terenul lui Sepsi Sf. Gheorghe din ultima etapă a sezonului regulat. Roş-albaştrii riscă să cadă pe locul doi chiar înainte de play-off dacă CFR Cluj va reuşi să bată pe “Oblemenco”.

Anton Petrea, antrenorul celor de la FCSB, a fost supărat din cauza golului primit de roş-albaştrii din fază fixă şi este foarte preocupat de faptul că i-a pierdut pe Miron şi Olaru.

Toni Petrea, supărat după egalul cu Sepsi: “A fost un gol norocos al lor, nu a fost o fază lucrată”

Tehnicianul susţine că meciul din Supercupa României cu CFR Cluj este foarte important, fiind în joc un trofeu pe care oricine doreşte să îl câştige:

“În primul rând, am doi accidentaţi după acest joc pe care nici n-am reuşit să-l câştigăm. Din această cauză am fost mai gânditor. A fost un gol norocos al lor, nu a fost o fază lucrată.

A fost o bâlbâială în careu, după un corner. La 1-1 s-a jucat cu mingi lungi din partea lor, am încercat să revenim, dar nu am reuşit. Sperăm ca în Supercupă să revină măcar unul dintre cei doi accidentaţi.

“Mă îngrijorează accidentările. Am avut multe şi la jucătorii de la echipa a doua”

Ne pregătim de Supercupă, de play-off, cu jucătorii pe care îi avem. Este un trofeu şi oricine şi-l doreşte să îl câştige.

Mă îngrijorează accidentările. Am avut multe şi la jucătorii de la echipa a doua. Vreau să găsesc soluţii să ne refacem cât mai rapid.

Nu am avut o exprimare rea nici azi, nici cu U Craiova. Nu am reuşit să marcăm cât a trebuit. Play-off-ul se va disputa cu echipe bune, vom vedem ce va fi. Am putea pierde primul loc temporar.

Dar totul se va decide în play-off. Acolo vor fi alte meciuri, alte mize. Un alt campionat. Mai sunt multe meciuri de disputat şi acolo se dispută totul”, a spus Toni Petrea la finalul meciului cu Sepsi.

