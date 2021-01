Toni Petrea, supărat după remiza din Viitorul – FCSB 2-2: ”N-aș spune nu unui atacant”

Antrenorul Toni Petrea a venit supărat la interviuri după remiza din meciul Viitorul – FCSB 2-2, formația sa pierzând două puncte importante în bătălia pentru titlu.

Echipa lui Mircea Rednic i-a ținut în șah pe roș-albaștri, care au înregistrat al doilea rezultat de egalitate în acest sezon și au un punct avans în fruntea clasamentului față de CFR Cluj.

Octavian Popescu a obţinut o lovitură de pedeapsă la Ovidiu, după ce a fost faultat în careu de Boboc. A transformat Florin Tănase şi a adus egalarea în partida cu Viitorul. Este al treilea penalty pe care îl obţine fotbalistul de la FCSB în acest sezon.

Ce l-a supărat pe Toni Petrea în partida Viitorul – FCSB 2-2

”Am început meciul bine. Am pus presiune pe adversar, dar prea repede am fost egalați. Meciul ăsta e deja istorie, pentru că în trei zile avem un alt meci și trebuie să îl câștigăm. Nu comentez arbitrajul, noi am controlat bine jocul, dar probabil rezultatul e echitabil”, a declarat supărat Toni Petrea după întâlnirea Viitorul – FCSB 2-2.

”Pe faza de atac încercăm să destabilizăm adversarii. Nu cred că avem vreo problemă până acum. Ne lipsește Moruțan, dar nu putem compara jucătorii între ei. Ar fi fost bine să fie în teren, dar nu știm cum s-ar fi descurcat în condițiile meteo de acum

N-aș spune nu unui atacant, dar rămâne de văzut dacă putem materializa ceva. Momentan nu am găsit ceva care să se plieze pe stilul nostru. Sper ca Sergiu Buș să intre din următorul meci și să ne ajute.

Va fi o luptă interesantă și acerbă la titlu. Mircea Rednic nu m-a surprins. Ei au vrut să se blocheze în apărare și să aștepte momentul oportun”, a mai spus tehnicianul de la FCSB.

Panduru îl vede pe Luckassen la FCSB

Referitor la faptul că roș-albaștrii nu au un atacant de careu, fostul internațional Basarab Panduru coinsideră că vârful Viitorului, Kevin Luckassen, s-a integra perfect la FCSB: ”Fără vârf de atac, FCSB a marcat când a vrut și câte 3 goluri pe meci. Mi s-ar părea Luckassen un jucător perfect pentru FCSB, de tipul lui Gnohere”.

”Rednic a jucat cu cap meciul cu FCSB. Totuși, FCSB a arătat bine și în această seară, dar nici adversarul nu s-a lăsat mai prejos. Rednic a știut să joace un astfel de meci și chiar dacă s-a apărat, a jucat și fotbal. Eu mă așteptam să marcheze Viitorul. Problema e poate la FCSB, că azi nu au marcat din acțiune, deși au avut ocazii mari.

Ei au dat azi un gol din penalty și după a venit acel autogol. Nu e nicio problemă rotația pe care a făcut-o Toni Petrea. Au jucători tineri, talentați, cum a fost și Șut în seara asta. Nu voi vorbi mai multe despre el pentru că are doar 3-4 meciuri în acest sezon, dar azi și-a făcut treaba perfect.

Totuși, acolo la mijloc e postul deficitar, deși acești puști pe care îi are acum FCSB vor ajunge fotbaliști buni peste 2-3 ani. Dacă dăm la o parte penalty-ul obținut de Popescu, lucrurile nu au stat chiar bine în seara asta. Primele 30 de minute nu-și găsea locul pe teren.

Totuși, a avut o cursă frumoasă cu mingea la picior și cu capul sus, cum nu am mai văzut de foarte mult timp în Liga 1. Este foarte bun și crește frumos. Penalty-ul e numai meritul lui, el l-a scos perfect. El se poate transforma și să joace pe alt post, dar i se potrivește mai bine în stânga, într-un sistem 4-3-3”, a spus Panduru la Telekom Sport.