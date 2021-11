Toni Petrea, îngrijorat după U Craiova – FCSB 2-3: “M-a deranjat asta mult!”

FCSB a câştigat cu 3-2 meciul cu Universitatea Craiova, unul dintre cele mai frumoase din această ediţie a Ligii 1. Cele două formaţii au oferit un adevărat spectacol fotbalistic, tranşat de roş-albatrşii în minutul 90.

Toni Petrea, îngrijorat după U Craiova – FCSB 2-3: “În ultimele 20 de minute ne-am mai pierdut din repere”

, a fost mulţumit de spiritul combativ arătat de echipă, însă s-a arătat foarte deranjat de cele două goluri primite de FCSB în această confruntare:

“Un adversar care aşteptam să ne pună probleme. În ultimele 20 de minute ne-am mai pierdut din repere, nu am ţinut mingea, am permis adversarului să se apropie de poartă. Mă bucur că nu ne-am pierdut.

Am crezut în victorie, am luptat până la capăt şi am reuşit să învingem. Am primit două goluri din nişte greşeli ale noastre, ambele pe tranziţie negativă. Am pierdut mingea de fiecare dată.

“M-a deranjat mult că am pierdut mingea în treimea proprie”

Avem un lot cu jucători foarte valoroşi, foarte buni, care pot face diferenţa în orice moment. Nu pot să mă pronunţ la penalty, poate a fost o poziţionare greşită. Dar acolo m-a deranjat mult că am pierdut mingea în treimea proprie.

Atât la primul gol, cât şi la al doilea. Asta m-a supărat. Dumiter trebuie să îşi facă datoria când intră în teren. Trebuie să dea totul, ţinând cont că suntem la o echipă mare. Sunt trei puncte importante, dar nu decisive.

“Este devreme să mă gândesc la titularizarea lui Budescu”

Nu cred că Universitatea Craiova a ieşit din lupta pentru titlu. Principalul obiectiv este accederea în play-off şi vedem după înjumătăţire cum vor sta lucrurile. Sunt sigur că U Craiova se va lupta până la final.

Jocul are 90 de minute. Ne dorim mereu să începem bine, să punem presiune pe adversar din primul minut. Nu tot timpul îţi iese, poate şi din cauza adversarului. Este devreme să mă gândesc la titularizarea lui Budescu.

Este un jucător valoros, se vede când pune piciorul pe minge. Asta aşteptăm de la el”, a spus Petrea.

Universitatea Craiova cade pe locul patru!

se apropie la cinci puncte de CFR Cluj, care urmează să joace luni seara împotriva Academicii Clinceni,. “Roş-albaştrii” s-au distanţat la 9 puncte faţă de rivala din Craiova.

Pentru Universitatea Craiova situaţia se complică după a treia înfrângere la rând pe plan intern. Echipa lui Reghe a căzut pe locul patru, cu 28 de puncte. Iar etapa viitoare are o deplasare complicată, la Botoşani.