Tony a dezvăluit ce a vorbit cu Fonseca, antrenorul lui Lyon, imediat după tragerea la sorți. Fonseca știa deja de Bîrligea de la FSCB! Exclusiv

Tony Da Silva a lui Paulo Fonseca despre duelul din optimile de finală ale Europa League cu Olympique Lyon.

Tony Da Silva, dezvăluiri despre Paulo Fonseca înainte de FCSB – Lyon: „Am schimbat niște mesaje și am vorbit la telefon”

Tony Da Silva a explicat care e relația sa cu antrenorul francezilor: „Eu am fost român și am vrut sincer ca FCSB să câștige cu PAOK Salonic. Mă bucur pentru fotbalul românesc. Chiar acuma am schimbat niște mesaje cu antrenorul lui Lyon, Paul Fonseca. Am fost coleg de vestiar cu el la Estrela Amadora, a fost antrenorul meu la Pacos de Ferreira, când am adus un club mic în Liga Campionilor.

ADVERTISEMENT

Am povestit și a spus: ‘Băi, vin acasă la tine’. Zic: ‘Unde?’. ‘Vin în România’. Eu nu știam de tragerea la sorți sincer. Eram la sală și am făcut un schimb de mesaje. După am vorbit vreo 10 minute la telefon despre viață, de toate. Soția lui e din Ucraina și am vorbit și de război.

Orice jurnalist poate cu sinceritate să îl întrebe pe Paulo Fonseca despre Tony. Eu am avut noroc că am muncit cu el. E un antrenor care îi place să fie protagonist în meci și are sistemul lui 4-2-3-1. Nu face rabat de la el și îi place să domine jocul, să aibă posesia”, , emisiunea care e LIVE în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30 pe FANATIK.RO.

ADVERTISEMENT

Tony Da Silva a spus ce a vrut să știe Paulo Fonseca despre FCSB: „A văzut declarațiile lui Ruben Amorim”

Antrenorul lui Olympique Lyon a urmărit-o deja pe campioana României: „M-a întrebat dacă s-a schimbat mult FCSB de când am jucat eu cu Poli Iași în turul campionatului, când am câștigat cu 1-0. Noi ne-am urmărit unul pe altul.

I-am spus că au schimbat mulți jucători, au venit 9 jucători. E o echipă mult mai echilibrată, care momentan are și bancă de rezerve. A spus că a văzut declarațiile lui Ruben Amorim că au un vârf care aleargă foarte mult, e foarte dezinvolt și puternic, care o să ne facă viața grea”.

ADVERTISEMENT

Tony Da Silva l-a avertizat pe Fonseca: „I-am spus părerea mea despre FCSB și el acuma a spus că nu o să îi urmărească zilele astea pentru că au meci greu duminică împotriva lui PSG. Eu i-am zis: ‘Să nu crezi că o să fie un meci ușor’.

ADVERTISEMENT

Răspunsul lui a fost: ‘Dacă au ajuns aici înseamnă că au calitate și valoare. Noi trebuie să avem grijă și o să mă uit la multe meciuri ale FCSB în Europa League, nu în campionat’. A zis că nu are rost să se uite și știe că e o echipă puternică la fazele fixe”.

Paulo Fonseca știe care sunt atuurile și slăbiciunile FCSB

Tony Da Silva e de părere că jucătorii lui Elias Charalambous s-au autodepășit deja: „Jos pălăria pentru FCSB. Dacă Lyon câștigă lumea nu trebuie să fie supărată pentru că sunt mai puternici. Dacă vor câștiga, mai visăm și cred că e foarte bine pentru fotbalul românesc. Dacă ajungi la un asemenea nivel nimeni nu o să te trateze de sus. Asta 100%”.

Pe francezi îi așteaptă un adevărat infern pe Arena Națională: „I-am spus că va fi un stadion plin și că punctul forte al fotbalului românesc e din punct de vedere mental. Când e greu, jucătorii trag de ei. El mi-a spus: ‘Da, știu, sunt mulți străini acolo de valoare, dar și mulți jucători români de calitate’.

El mi-a povestit că știe punctul mai puternic al FCSB e în benzi, fundașii și mijlocașul de bandă. A urmărit puțin și a văzut și ce a zis Ruben Amorim și știe care sunt și punctele slabe. Astea sunt informațiile pe care le-a primit el”.

În concluzie, Tony Da Silva e sigur că va fi o dublă manșă foarte dificilă: „Orice e posibil, numai că o să fie mai greu acum pentru FCSB cu Lyon decât cu Manchester United. Cu PAOK nu s-au uitat de jos la ei, au avut încredere, tupeu și asta a făcut să se califice”.