Campioana României a încercat să-și surprindă plăcut fanii în disputa cu Manchester United din Europa League, însă adversarii și-au arătat adevărata valoare. Însă prestațiile mai multor jucători roș-albaștri au fost la înălțime, iar Tony da Silva i-a remarcat pe câțiva dintre ei.

Tony a remarcat 4 jucători de la FCSB în duelul cu Manchester United. Pe unul dintre ei chiar îl vede în Premier League: “Are calitate, are marjă de progres”

Tony da Silva, , s-a bucurat de spectacolul oferit joi seară pe Arena Națională de FCSB și Manchester United.

Invitat să vorbească despre marea confruntare europeană, fostul tehnician și jucător din Superligă i-a nominalizat pe cei care l-au încântat cel mai mult de la formația gazdă.

“Sincer mi-au plăcut foarte mult Popescu (n.r. – Mihai Popescu, fundașul central), cred că a făcut un meci foarte bun, Șut căpitanul și Bîrligea au fost cei trei care s-au remarcat foarte mult. Fundașul sud-african, nu-i știu numele exact (n.r. – Ngezana) a fost solid pe dueluri. Ăștia patru jucători mi-au plăcut.

Mi-a plăcut foarte mult inteligența lui Popescu, a fost agresiv, echilibrat, a pierdut puțin mingile, a înțeles să ocupe spațiul. Tot timpul când echipa era descoperită, el a avut inteligență să echilibreze echipa prin poziționare.

Mi se pare un jucător foarte matur și foarte interesant”, a spus Tony da Silva, prin video call la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Pe cine vede Tony de la FCSB chiar în Premier League: “Are calitate, are marjă de progres”

Tony da Silva, , nu a ezitat să-l laude pe Daniel Bîrligea. Portughezul mizează pe atacantul român că va putea evolua într-un campionat de mare clasă din Europa, inclusiv Premier League.

“(n.r. – întrebat dacă îl vede pe Bîrligea jucând într-un campionat de top al Europei) La ce a demonstrat ieri eu zic că da, Premier League, în campionatele mari, mai puternice, eu zic că poate.

Bîrligea a lucrat foarte mult ieri, a avut niște ocazii, a dat bara, e un jucător care joacă și la sprijin și mult timp în profunzime, foarte puternic, rapid, îi place golul, tot timpul încearcă să dea la poartă.

Trebuie să fie echilibrat din punct de vedere emoțional. Eu văd calitatea la jucători și are tot pentru el, e tânăr, are multă marjă de progres și eu zic că are tot ce-i trebuie. Deci da, eu îl văd.

E un jucător foarte asemănător cum era Ciprian Marica, zic eu. Și Marica a ajuns în Germania, a jucat la cluburi foarte bune, Bîrligea e același tip de jucător. Eu zic că da, 100%”, a precizat fostul antrenor al celor de la Poli Iași.

