Tony da Silva a dat de pământ cu arbitrajul de la Poli Iași – Petrolul 1-2: „Dacă ești arogant, fă-ți treaba bine!”

Tony da Silva nu s-a putut abține și a criticat arbitrajul la finalul meciului contra prahovenilor. Ce a avut de reproșat.

Tony da Silva, un nou meci, un nou val de reproșuri la adresa arbitrajului

Poli Iași nu va participa în grupele Cupei României din acest sezon și va rămâne concentrată pe lupta la promovarea în primul eșalon. Moldovenii au suferit un eșec cu Petrolul, după ce tabela arăta scorul de 1-1 la finele celor 90 de minute. Gicu Grozav a fost cel care a stricat starea echipei din Copou, cu un gol în minutul 120+1.

După ce a fost , Tony da Silva a avut un nou val de reproșuri la adresa arbitrajului. De data aceasta l-a luat la țintă pe „centralul” Cristian Moldoveanu.

„E dureros pentru mine, mai dureros pentru copiii mei!”

„Eu sunt mândru de copiii mei, unii mi-ar putea fi copii. Uitați media de vârstă, fără Șeroni și Fernandez. Cu Voluntari am avut media de vârstă de 22,2 ani. Cu mai mult tupeu, cu mai mult curaj, putem face mai mult. Puțini jucători din lotul ăsta știu ce înseamnă un nivel înalt, pentru că aproape toți jucătorii au venit de la Liga a III-a.

E dureros pentru mine, mai dureros pentru copiii mei. La final, în vestiar, toată lumea plângea. Le-am zis să nu plângă. Până să aibă lacrimi de fericire, trebuie să aibă și lacrimi de frustrare. Așa crește un jucător. Ce nu ne omoară, ne întărește!”, a declarat Tony, la finalul partidei cu Petrolul.

„Dacă ești arogant, fă-ți treaba bine!”

„Mă simt frustrat, Poli Iași nu e respectat. Ni se dau prea ușor galbene, foarte ușor se fluieră împotriva noastră. Azi am pierdut doi jucători, accidentați, Istratie și Ruben Silva. Nu înțeleg cum nu s-a dat nici fault la Istratie în prima repriză, iar el are genunchiul umflat. Ruben are entorsă. Apoi, toată lumea îmi spune că a fost ofsaid la gol. Dacă ești arogant, fă-ți treaba bine!

Bravo Petrolului, trebuie să fim fair-play. Meciul a fost decis de un jucător extraordinar. Pentru mine, Grozav e unul dintre cei mai buni jucători din campionatul românesc. Îmi place echilibrul emoțional pe care îl are Liviu Ciobotariu. Nu-l cunoșteam, dar îmi place. E un om educat, la final și-a prezentat scuze că s-a bucurat. I-am zis că e normal să se bucure. Doresc Petrolului să câștige Cupa, să știu că m-a eliminat câștigătoarea Cupei”, a mai spus antrenorul portughez.