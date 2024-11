, iar acesta în staff-ul său. Portughezul nu a acceptat oferta, deși salariul era unul atractiv.

Tony da Silva a dezvăluit în direct salariul pe care l-ar fi avut la Manchester United dacă accepta oferta noului antrenor, Ruben Amorim

față de ce primea la Poli Iași pentru a merge alături de acesta .

Fostul jucător de la CFR Cluj susține că rolul de analist video nu ar fi fost pe placul său și își dorește să facă devină antrenor principal la o echipă de fotbal potrivită stilului său.

“Eu cu Ruben ne cunoaștem de foarte mult timp. Am jucat de multe ori împotriva lui în Portugalia. Tot aici am făcut împreună și cursurile de antrenorat pentru licența UEFA PRO. Am stat împreună cu el în cantonament timp de o lună și ne-am împrietenit.

Am avut într-adevăr o discuție cu Ruben. Era o posibilitate să merg cu el la Manchester United, doar că era un rol în care eu nu mă văd și care nu mi-ar fi plăcut. Eu trebuia să fac mai mult analiză video, iar asta înseamnă să fii mai mult timp în birou decât în teren.

El are deja staff-ul lui pe care l-a construit din liga a 3-a. E același de atunci. Eu mergeam acolo să fiu mai mult singur în birou decât pe teren cu jucătorii. Nu era ceea ce vreau eu.

Aș fi primit de două ori mai mult decât salariul pe care l-am avut la Poli Iași. În jur de 20.000 de euro pe lună pentru a fi analist video. Eu vreu să fiu antrenor principal. Cancerul mi-a arătat că viața e scurtă și vreau să profit de asta în fiecare zi”, a declarat Tony da Silva la FANATIK SUPERLIGA.

Fostul jucător de la CFR Cluj a dezvăluit motivul real pentru care a plecat de la Poli Iași

“Vreau să spun din capul locului că m-am despărțit în condiții amiabile cu șefii clubului, Cornel Șfaițer și Florin Briaur. Am rămas foarte buni prieteni, vorbim săptămânal. Eu am vrut să plec, pentru că așa sunt eu, nu pot să renunț la anumite valori de viață.

Conducerea a încercat să-mi ofere tot ce am cerut, dar mi-a zis că trebuie să dea afară doi colaboratori din staff-ul meu, un secund și un preparator fizic. Sincer, n-am înțeles de ce. Poate că unii jucători nemulțumiți s-au plâns la conducere, nu știu.

Eu ca om, dacă plec să muncesc în altă țară cu niște colaboratori, nu pot să-mi abandonez oamenii pe drum. Nu ar fi corect din partea mea să fac așa ceva. Nu este asta educația pe care vreau să i-o transmis copilului meu. Am un băiat de 10 ani, care vreau să fie corect cu oamenii, așa cum sunt și eu.

Am vorbit, dar nu asta era problema. Problema era că dacă aș fi acceptat decizia de a fie dați afară cei doi colaboratori din staff-ul meu eu nu mai aveam autoritate în vestiar. Jucătorii ar fi simțit că au mai multă putere în fața conducerii decât antrenorul. Nu puteam să permit așa ceva!

Până la urmă, noi ne-am făcut foarte bine treaba. Am reușit în scurt timp să salvăm direct echipa de la retrogradare. Poli Iași a jucat fotbal, inclusiv cu trei dintre echipele mari din campionat, Dinamo, Rapid și FCSB, iar lumea a revenit la stadion. Chiar dacă am fost fundaș, îmi place ca echipele mele să practice un joc ofensiv, să fie protagoniste”, a spus .

Tony da Silva, despre mersul la FCSB și oferta primită de la noul antrenor al lui Manchester United