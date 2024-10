Antrenorul portughez Tony da Silva (43 de ani) s-a retras la Braga după ce a demisionat de la Poli Iași. Despărțirea s-a produs în urma , în deplasare, pe 31 august 2024, în etapa a 8-a din SuperLiga.

Tony da Silva a dezvăluit motivul real pentru care a plecat de la Poli Iași: ”Nu puteam să permit așa ceva, să fiu un fraier”

, s-a crezut doar că eșecul umilitor l-a determinat pe fostul fundaș dreapta de la CFR Cluj să rupă contractul. Tony a spus doar că ”în acest moment simt că aceasta e decizia înțeleaptă”, iar oficialii clubului moldav au transmis că au încercat să-l convingă pe antrenor să continue.

Și atunci, ce s-a întâmplat? De ce a plecat Tony de la echipa pe care el o salvase de la retrogradare, pe care a calificat-o în premieră în grupele Cupei României și care cu doar câteva etape înainte făcuse 2-2 cu Dinamo, egalată dintr-un autogol, și învinsese campioana FCSB, cu 1-0, în Ghencea?

La aproape o lună de la momentul despărțirii de Poli Iași, FANATIK s-a întâlnit cu Tony da Silva, la el acasă, la Braga, iar tehnicianul lusitan a acordat un interviu în care a explicat motivul real pentru care nu a vrut să mai lucreze în Copou, în ciuda insistențelor conducerii clubului.

”Conducerea mi-a zis că trebuie să dea afară doi colaboratori din staff-ul meu”

Te salut, Tony! Te întreb direct. De ce ai plecat de la Poli Iași?

Vreau să spun din capul locului că m-am despărțit în condiții amiabile cu șefii clubului, Cornel Șfaițer și Florin Briaur. Am rămas foarte buni prieteni, vorbim săptămânal. Eu am vrut să plec, pentru că așa sunt eu, nu pot să renunț la anumite valori de viață.

Mai exact?

Conducerea a încercat să-mi ofere tot ce am cerut, dar mi-a zis că trebuie să dea afară doi colaboratori din staff-ul meu, un secund și un preparator fizic. Sincer, n-am înțeles de ce. Poate că unii jucători nemulțumiți s-au plâns la conducere, nu știu. Eu ca om, dacă plec să muncesc în altă țară cu niște colaboratori, nu pot să-mi abandonez oamenii pe drum. Nu ar fi corect din partea mea să fac așa ceva. Nu este asta educația pe care vreau să i-o transmis copilului meu. Am un băiat de 10 ani, care vreau să fie corect cu oamenii, așa cum sunt și eu.

”Dacă acceptam decizia și rămâneam la Poli Iași nu mai aveam autoritate în vestiar”

Ai vorbit cu cei doi colaboratori ai tăi, s-ar fi supărat pe tine dacă ei erau dați afară, iar tu ai fi rămas?

– Am vorbit, dar nu asta era problema. Problema era că dacă aș fi acceptat decizia de a fie dați afară cei doi colaboratori din staff-ul meu eu nu mai aveam autoritate în vestiar. Jucătorii ar fi simțit că au mai multă putere în fața conducerii decât antrenorul. Nu puteam să permit așa ceva!

Și ai plecat împreună cu tot staff-ul.

Până la urmă, noi ne-am făcut foarte bine treaba. Am reușit în scurt timp să salvăm direct echipa de la retrogradare. Poli Iași a jucat fotbal, inclusiv cu trei dintre echipele mari din campionat, Dinamo, Rapid și FCSB, iar lumea a revenit la stadion. Chiar dacă am fost fundaș, îmi place ca echipele mele să practice un joc ofensiv, să fie protagoniste.

”Lotul era numeros, iar toată starea negativă se transmite în vestiar”

Ai simțit jucători nemulțumiți?

Lotul era cam numeros. Nouă-zece jucători erau mai mereu în afara lotului când pregăteam jocurile, iar acest lucru nu era bine din punct de vedere emoțional pentru jucători. Am fost și eu fotbalist și știu cum gândesc: ”Dacă la antrenament nu joc, când joc?” Toată starea negativă se transmite în vestiar. Despre această situația am vorbit cu șefii și au înțeles, numai că sunt niște lucruri delicate, jucători sub contract, iar clubul trebuie să-i plătească.

Am vrut să-i păstrez pe Silviu Lung, pe Sergiu Buș, pe Adel Bettaieb, pe Bouhenna, pentru că era important să păstrez un nucleu de jucători importanți în vestiar, care știa idee mea de joc. Nu s-a putut din mai multe motive. Unii erau prea scumpi, alții n-au vrut să mai rămână, pe alții nu i-a vrut conducerea. Și atunci am adus alți jucători. Bugetul de anul acesta este mai mic decât cel din campionatul trecut, când s-au cheltuit foarte mulți bani” – Tony, antrenor

Ce s-a întâmplat după victoria reușită cu FCSB?

Lucrurile mergeau bine. , meci în care echipa a jucat foarte bine. Am fost conduși dintr-un penalty comis în secunda 23, am întors rezultatul, 2-1, apoi ne-am dat un autogol. Lucrurile astea nu ai cum să le controlezi ca antrenor. Am câștigat cu FCSB, iar am jucat foarte bine. , cred eu nemeritat, apoi ne-am calificat în grupele Cupei României. A venit acea înfrângere 6-2 cu Hermannstadt, un meci inexplicabil. Sibiul a marcat la fiecare fază la poarta noastră, dar înnebunești dacă vezi statiscticile. Noi am avut posesie mai bună, mai multe ocazii de gol, dar am pierdut 6-2.

”Dacă eram egoist puteam să rămân la Poli Iași. Nu era corect. Vestiarul ar fi avut mai multă putere decât antrenorul și conducerea”

Cum a fost în vestiar după acel meci?

Le-am zis jucătorilor că trebuie un șoc la echipă, că voi vorbi cu conducerea și vom vedea ce va fi. La asta m-am tot gândit după acel meci. Am făcut patru meciuri foarte bune și dintr-o dată un meci prost. Dacă eram egoist acceptam să fie dați afară cei doi oameni din staff-ul meu și eu rămân pe locul meu. M-am gândit însă la ce e mai bine pentru mine și pentru club.

Ce a urmat. Inițial ai fost confirmat, apoi ai demisionat?

La ședința pe care am avut-o cu șefii clubului am vorbit o oră despre ce trebuie să facem pentru meciurile viitoare. Am ajuns însă la un punct în care mi-am dat seama că dacă accept să fie dați afară cei doi oameni din staff-ul meu nu pot să mă întorc în vestiar cu aceeași autoritate, iar asta nu era corect pentru club. Vestiarul ar fi avut mai multă putere decât antrenorul și conducerea. Nu puteam să permit asta, să fiu un fraier. Am luat cea mai corectă decizie. Aș fi acceptat să i se desfacă contractul unuia, dar doi era prea mult. Antrenorii înțeleg ce spun.

”Era nevoie de un șoc la echipă”

Cum interpretezi faptul că după 2-6 cu Hermannstadt tu ai plecat, iar Poli Iași a câștigat după aceea șapte puncte din nouă?

Ți-am spus, era nevoie de un șoc la echipă. Eu când am ajuns la Poli Iași am zis că Leo Grozavu a început munca, iar eu am terminat-o. Eu în două luni nu puteam să fac schimbări majore din punct de vedere tactic și fizic. Nu era timp. Și atunci, în trei săptămâni de când am plecat eu, nu se putea schimba mare lucru tactic și fizic. Totul e mental.

Asta crezi a făcut Emil Săndoi?

Da, Săndoi a adus ceva nou din punct de vedere mental la echipă. E un antrenor experimentat, educat, îmi place mult cât de liniștit transmite mesajele. Mă bucur pentru Poli Iași. Se vede că jucătorii noi au început să se acomodeze. Sunt mândru de echipa pe care am făcut-o.

Sunt cel mai mare suporter al lui Poli Iași. Am trăit momente extraordinare acolo, nu le voi uita niciodată. Am mers cu sufletul deschis la Iași, în cel mai greu moment pentru club. Ne-am realizat obiectivele, dar despărțirea a fost dureroasă, inima îmi sângerează. N-am vrut să plec, dar nu îmi voi încălca niciodată principiile. Așa am fost educat și așa voi rămâne” – Tony, antrenor

A venit vreun jucător la tine să se plângă de ceva?

Nu, eu sunt un antrenor foarte deschis, transparent cu toată lumea. Ascult mult jucătorii, comunic foarte bine cu conducerea. Când am plecat le-am spus băieților: ”Echipa are valoare să fie mai sus în clasament, dar trebuie să schimbați ceva. Puteți să schimbați antrenorul, puteți să schimbați tot, dar trebuie să acceptați concurența. Același jucător pe care eu l-am ales să joace, va fi ales și de următorul antrenorul”. Și așa s-a întâmplat.

Tony a fost dorit de FC Argeș. ”Nu antrenez pentru bani. Am câștigat ca fotbalist, am investit în case, am și o benzinărie”

Te-ai mai întoarce să antrenezi în România?

Sigur, îmi place mult România. Mă simt ca acasă, foarte respectat. Întotdeauna am fost cel mai bun ambasador al României. Chiar am avut o oportunitate să mă întorc acum la o echipă din Liga 2, dar am considerat că nu era momentul potrivit. Anul trecut după ce am salvat Poli Iași de la retrogradare am avut o ofertă din Arabia Saudită, de la o echipă din liga secundă. Erau mulți, mulți bani, să știi. N-am acceptat pentru că am vrut să-mi continui munca la Iași și nu regret.

Din ce știu eu te-a căutat FC Argeș. E adevărat?

Nu o să spun niciodată echipele care mă ofertează, pot să confirm însă că era vorba despre o echipă care se bate la promovare. Am vorbit cu impresarul meu Florin Vulturar, care m-a adus în România și care m-a ajutat mult. Mi-a spus părerea lui, iar eu am respectat-o. Vreau să-mi pun ordine în idei.

Ca jucător n-am fost fluierat pe niciun stadion în România. Când m-am întors ca antrenor, parcă eram plecat de ieri. Lumea m-a respectat. Asta arată ce reprezint eu în România. Pentru mine acest lucru contează mai mult decât toți banii din lume. Sunt deschis la orice discuție. Să vedem ce îmi aranjează impresarul meu” – Tony, antrenor

Alte oferte?

Am mai primit o ofertă din Indonesia, foarte tentantă din punct de vedere financiar, dar nu știu dacă vreau asta acum. Mai sunt discuții și în Slovenia, vedem ce va fi. Eu vreau să antrenez unde sunt dorit și unde mi se oferă condiții de muncă. Financiar nu se pune problema, nu antrenez pentru bani. Dacă era vorba să pun pe primul plan banii nu aș mers la Poli Iași și nu aș fi refuzat oferta din Arabia Saudită.

Te dau banii afară din casă?

Viața mea este foarte echilibrată din punct de vedere financiar. Am câștigat niște bani ca fotbalist, am investit în case, am și o benzinărie. Acum am niște provocări care îmi plac. Îmi place adrenalina din fotbal, să fiu în vestiar cu jucătorii, să transmit din experiența mea.

”Sunt alt om după ce am învins cancerul. Frica mea era că nu îmi mai pot vede familia, că băiatul meu va crește fără mine”

Cum e viața ta după ce ai învins cancerul?

Vrei să mă faci să plâng (îi dau lacrimirile și își găsește cu greu cuvintele). Întotdeauna când vorbesc de probleme prin care am trecut mă emoționez foarte tare. frica mea era că nu îmi mai pot vede familia, că băiatul meu va crește fără mine. De atunci, m-am schimbat mult mental. Sunt alt om după ce am învins cancerul.

Nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut eu. (râde) Astăzi pot să spun că dacă tot am avut cancer, din păcate, n-am avut această boală cu 10 ani mai devreme. Felul meu de a gândi este cu totul altul acum. Nu vreau să pierd timp din viață, vreau să mănânc fiecare zi din viață cum n-am făcut-o niciodată” – Tony, antrenor

Și cum faci asta?

Dacă pot să fac un lucru acum, acum îl fac, nu-l mai las pentru mâine. Nu se știe ce va fi mâine. Înainte nu eram foarte chibzuit când luam decizii. Acum sunt mult mai echilibrat. N-am cuvinte să explic ce am trăit. Sunt o persoană foarte pozitivă, lupt în fiecare zi pentru binele familiei mele. Repet, frica mea este să nu îmi mai văd familia. Asta mi-a dat o putere interioară extraordinară.

Ce faci acum și nu făceai înainte?

Înainte nu spuneam niciodată părinților mei ”Te iubesc!”. De când am trecut prin cancer le spun în fiecare zi mamei și tatălui ”Te iubesc!”. Dacă nu spui ce simți în interiorul tău viața trece și toți mergem spre moarte, sub pământ. Zic, ”Mă, am trăit o viață să nu spun niciodată ce simt părinților mei? Familiei mele, copilului meu?”. Uman m-am schimbat total. Tony nu și-a spus ultimul cuvânt, voi merge mult mai sus!

”Sper ca într-o zi să mă întorc la CFR ca antrenor principal”

Ca fotbalist la CFR Cluj în ce perioadă te-ai simțit cel mai bine?

Noi la CFR am avut o echipă foarte, foarte bună. Am avut condiții excelente, prime de victorie foarte bune. Numai să te gândești la fotbal. Patron era Arpand Paszkany, iar președinte Iuliu Mureșan. Cu tot respectul pentru echipele de azi din România, noi dacă jucam acum terminam campionatul pe primul loc, cu 15 puncte în față.

Într-adevăr, erau fotbaliști în Liga 1.

Ce fotbaliștii au fost la CFR, Yssouf Kone, Trică, Gabi Mureșan, Peralta, Culio, Cadu, Alvaro Pereira, De Zerbi, Rafael Bastos, Panin. Vorbim de fotbaliști. Erau echipe puternice, cu jucători de top, Dinamo, Steaua, Poli Timișoara, Rapid, Vaslui. Era un campionat elevat. Acum campionatul României este mai echilibrat, dar valoarea individuală a jucătorilor este mai scăzută.

Cu Neluțu Varga în ce relații ești?

L-am cunoscut acum doi ani, când am fost invitat de domnul Ștefan Gadola la Cluj, la un meci din Conference League. Neluțu m-a primit cu brațele deschise. Chiar a vrut să mă coopteze în cadrul clubului, ca antrenor secund și la academia de juniori. Mi-a făcut ofertă, îi mulțumesc pentru asta.

Și de ce n-ai acceptat?

Aveam alte planuri. Mi-a spus că are nevoie de foști fotbaliști care au fost respectați la CFR Cluj. Eu sper ca într-o zi să mă întorc la CFR ca antrenor principal. Nu e momentul acum. CFR are un antrenor foarte bun, Dan Petrescu, cel mai titrat din campionatul României. Jos pălăria, ca om, ca profesionist! Îi doresc să stea cât mai mult la CFR și să câștigăm cât mai multe titluri. Dacă mă întorc în România și joc împotriva lui îi doresc succes, dar nu contra mea.

”Dinamo practică cel mai frumos fotbal din SuperLiga. Poate câștiga campionatul”

Cum vezi lupta pentru play-off?

Este un campionat echilibrat, dar veți vedea că până în decembrie tot CFR, FCSB, Rapid vor ajunge sus. Universitatea Craiova este deja acolo. Sunt echipe bune, cu jucători valoroși.

Pe cine mai vezi în primele șase?

U Cluj, cu un lot de jucători foarte buni și un antrenor experimentat Sabău, Dinamo.

Vezi Dinamo în play-off?

Da. Pentru mine în acest moment Dinamo practică cel mai frumos fotbal din SuperLiga. Eu ca antrenor la Poli Iași m-am simțit mândru că am făcut un joc frumos, spectaculos, împotriva lui Dinamo, terminat 2-2, iar noi am marcat și pentru ei (râde). Îmi place mult antrenorul Zeljko Kopic, gândește foarte bine fotbalul. E top. Echilibrat, educat. Văd Dinamo sus.

Oțelul?

Oțelul este echipă echilibrată, imaginea antrenorului, foarte muncitoare.

Lupta pentru titlu?

E devreme să vorbim despre lupta la titlu, dar cred că vor fi trei-patru echipe. Dinamo, CFR Cluj, FCSB și, poate, U Cluj sau Universitatea Craiova. Da, Dinamo poate câștiga campionatul.

Dar lupta pentru evitarea retrogradării?

Va fi la fel de echilibrată ca și lupta la titlu. Botoșani este pe ultimul loc, dar o să-și revină, nu-i echipă așa slabă cum spune lumea. Mă așteptam la mai mult de la Sepsi și de la Farul. Nu cred că au calitatea celor de la U Cluj sau Universitatea Craiova pentru a intra în play-off sezonul acesta. Dacă aduc niște jucători de valoare în ianuarie e posibil orice.

M-am simțit foarte bine la Iași, lume educată, siguranță. Toată lumea m-a primit cu brațele deschise și a fost alături de mine și în momentele grele. N-am nimic de reproșat. Am dat totul pentru Poli Iași. Am mare încredere că Poli Iași se va menține fără probleme în SuperLiga” – Tony, antrenor