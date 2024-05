Tony da Silva, în extaz după victoria cu Hermannstadt, care o poate salva pe Poli Iași: „Orașul merită să rămână în Superliga“

Politehnica Iași este aproape de o salvare, după ce a învins-o surprinzător pe Hermannstadt, în deplasare. Este prima victorie pentru ieșeni în deplasare după aproape 7 luni și jumătate.

Poli Iași, aproape de o salvare minune

Tony da Silva a discutat despre , pe terenul sibienilor. Antrenorul și-a lăudat elevii, spunând că orașul Iași merită să se salveze, fiind de veche tradiție în fotbal.

ADVERTISEMENT

„Băieții au jucat unii pentru alții. Nu e frumos să tragem de timp, dar noi aveam nevoie de puncte. Nu-mi place când se trage de timp, dar uneori trebuie să fim puțin șmecheri. Victoria o dedic băieților, familiilor lor și suporterilor.

Am venit de puțin timp, nu am avut cum să schimb ceva foarte mult. Am câștigat 3 puncte. Acum avem nevoie ca niciodată de sprijinul suporterilor în ultima etapă. Înainte de meci le-am zis băieților că e nevoie de tupeu azi.

ADVERTISEMENT

Hermannstadt e o echipă foarte bună, are un antrenor top. Munca făcută de Măldărășanu a fost fabuloasă. Noi trebuie să mergem înainte. Orașul Iași merită să rămână în Superliga. Cred că de când sunt antrenor, azi a fost meciul în care am rămas fără energie.

Până mâine mă refac, fac un duș și mă refac. Paște fericit pentru toată România!“, a spus Tony da Silva, după meciul cu Hermannstadt, câștigat de Politehnica Iași, scor 1-0, făcând un pas mare pentru salvare.

ADVERTISEMENT

Meciul a atras furia fanilor sibieni

Fanii lui Hermannstadt, aproape 3000 la număr la meci, au strigat împotriva jucătorilor sibieni. Motivul a fost înfrângerea cu Poli Iași, fiind prima înfrângere a lui Hermannstadt din iulie, acasă.

Contrele dintre suporteri și jucători au continuat și pe rețelele de socializare, unde fanii sibieni au scris comentarii clare: „Dați și ultimul meci Craiovei ca să se salveze și săracii de ei, oricum asta se urmărește..“, „Era de aşteptat să câştige Poli pentru a putea prinde salvarea şi bineînţeles şi băieţii buni şi-au băgat ceva în buzunare”“. „Blatiştilor“!.

ADVERTISEMENT

Poli Iași a făcut un pas imens pentru salvarea de la retrogradare și a îngropat-o mai tare pe Dinamo. , chiar înaintea meciului cu UTA Arad. Poli Iași înfruntă Petrolul etapa viitoare, chiar în „Copou“. Toate meciurile din play-out se vor disputa pe 12 mai, de la ora 21:30.