Tony da Silva, încrezător după FCSB – Poli Iași 0-1: “Puteam să dăm mai multe goluri!”

Moldovenii au venit obosiți în Ghencea după ce echipa a aterizat la 2 noaptea la București. Cu toate astea, Poli Iași a reușit să câștige duelul cu FCSB, iar Tony da Silva are mare încredere în elevii săi pentru următorul meci cu Rapid.

“Puteam să dăm mai multe goluri”. Tony da Silva, încrezător în Poli Iași după victoria cu FCSB

după golul deviat al lui Bordeianu din prima repriză, iar Tony da Silva s-a arătat mulțumit de prestația elevilor săi. Antrenorul moldovenilor este de părere că echipa sa putea marca mai multe goluri în Ghencea, deși a întâlnit un adversar mult mai valoros.

“Sincer, noi meritam această victorie. Am întâlnit o echipă foarte bună. Se vede că au fost echipa campioană în România. Au o echipă foarte bună cu jucători de valoare. Puteam să dăm mai multe goluri, pentru că am avut multe oportunități, la fel ca în fiecare meci. Astăzi am știut să marcăm și să nu luăm gol, bravo echipei.

Săptămâna trecută am dat niște cadouri, iar echipa a fost nervoasă. Am avut un zbor greu și am ajuns la hotel pe la ora 3 dimineața. Era nevoie să ne descătușăm de presiunea pe care am avut-o.

Am avut o deviere, într-adevăr. Deși, nu e primul gol pentru Bordeianu din afara careului. La noi și Alin Roman putea să închidă meciul, dar portarul lor a apărat. Și ei au avut oportunități și noi ne-am apărat bine.

“Din nevoie de puncte a trebuit să ne retragem”

Nu a fost un meci așa frumos, gazonul nu a fost foarte bun. Eu nu cer echipei mele să se retragă. Nu sunt antrenor care să îmi fie frică. Pe foaia de joc se poate vedea că am mai mulți atacanți decât mijlocași și fundași. Însă, azi, din nevoie de puncte a trebuit pe final să ne retragem puțin.

Avem un drum lung până la Iași, trebuie să ne revenim. Am câștigat cele 3 puncte. La ce a jucat echipa până acum, eu zic că meritam mai multe puncte. Nu am avut mai multe puncte din cauza noastră.

Lui Tailson i-am spus la începutul meciului să aibă grijă cu ghetele, să nu alunece. Și cum a intrat a și alunecat. De aceea l-am și certat. Eu am mulți ani de fotbal și sunt niște detalii mici care fac diferența. FCSB o să arate bine în Europa. Îmi doresc pentru ei și pentru România să meargă cât mai departe în Europa League”, a declarat Tony da Silva la flash-interviu.

Autorul golului, reacție după victoria din Ghencea: “A fost greu”

“Suntem fericiți pentru cele 3 puncte. A fost un meci greu după drumul până la București. Am ajuns la 2 la hotel, târziu și a fost greu drumul. E bine că am jucat seara. Avem liniștea necesară pentru a pregăti meciul cu Rapidul, unde ne dorim să luăm un punct sau puncte.

Au părut mai obosiți decât noi, deși ei nu au făcut nicio deplasare. Dar a fost un meci greu, chiar dacă au jucat în 10 oameni. Au calitate, se vede că sunt campionii României. Am vrut să dau la poartă și s-a întâmplat să fie un jucător de la FCSB acolo. Pentru noi a fost un final fericit.

Mă bucur că sunt aproape de familie și cred că se vede asta și în evoluțiile mele. . S-a simțit ca o intenție, a părut că a vrut să mă lovească. Cred că s-a dat roșu meritat. Mă bucur că nu am pățit nimic.

O să avem meci greu cu Rapid și vreau să jucăm cu stadionul plin la Iași. Avem nevoie de fani. E o echipă care a investit milioane. Dar vrem să facem un meci bun”, spus Mihai Bordeianu la finalul meciului.