Tony Da Silva, întâlnire de 5 stele cu Laurent Blanc și Karim Benzema în Arabia Saudită: „Am făcut schimb de idei despre fotbal”. Foto exclusiv

, iar antrenorul a fost invitat la PSG, unde a făcut junioratul, și la Manchester United. Portughezul a mers acum la antrenamentele lui Al-Ittihad.

Tony Da Silva, invitat de Laurent Blanc la antrenamentele lui Al-Ittihad: „Am făcut schimb de idei”

despre vizita pe care a făcut-o la Al-Ittihad: „Da, am fost câteva zile acolo, cum am fost la Manchester United si la PSG. Am stat cu Laurent Blanc și am făcut schimb de idei despre fotbal și filosofia lui de antrenor. Fotbalul evoluează în fiecare zi tactic, fizic, monitorizări, etc”.

ADVERTISEMENT

Fostul antrenor al lui Poli Iași îl cunoaște pe tehnicianul francez din perioada în care era la Paris: „Eu m-am mai întâlnit cu Laurent Blanc atunci când a fost la PSG, facilitat de faptul că eu am făcut junioratul acolo. Am mers la câteva antrenamente și după am discutat cu Laurent Blanc”.

Tony Da Silva se simte pregătit să preia o nouă echipă: „Acum aștept proiectul potrivit pentru mine după aventura de la Iași. Încerc să profit de momentele astea pentru a vedea alte moduri de a gândi și de a lucra în stagii cu echipe și antrenori”.

ADVERTISEMENT

Tony Da Silva, întâlnire cu Benzema: „Karim e top!”

Tony Da Silva a avut șansa să îl cunoască pe fostul mare atacant al lui Real Madrid: „Karim e top! A fost foarte deschis, mai ales că nu ne știam personal. Eu vorbesc limba franceză și a contat foarte mult pentru că am putut să discutăm. Se simte foarte bine fizic și cu siguranță va mai juca”.

Tony Da Silva spune că Benzema nu se gândește în niciun caz la retragere deși a împlinit 37 de ani și se simte excelent la Al-Ittihad: „Fiind musulman se simte foarte bine în Arabia Saudită, iar țara este foarte sigură pentru familia lui. Iubește fotbalul și încă îi place să facă asta”.

ADVERTISEMENT

Antrenorul în vârstă de 44 de ani le-a văzut la lucru și pe celelalte staruri ale saudiților: „Campionatul e foarte competitiv. Uitați-vă ce jucători evoluează acolo. M-am întâlnit și cu Danilo, portughezul care a fost la PSG, N’Golo Kante și Diaby”.

Tony Da Silva a fost extrem de impresionat de baza de pregătire a saudiților: „Jucătorii străini au ajutat foarte mult să crească nivelul fotbaliștilor saudiți. Al Ittihad vrea să fie din nou campioană, cum au fost acum doi ani când era antrenor Nuno Espirito Santos. Condițiile sunt din ce în ce mai bune, țara evoluează constant și fanii sunt fanatici”.

ADVERTISEMENT

Karim Benzema face spectacol la Al-Ittihad. E lider în Arabia Saudită

Benzema are un sezon excelent la Al-Ittihad, unde a reușit 16 goluri și 5 pase decisive în 18 partide. Al-Ittihad e pe primul loc în campionatul Arabiei Saudite, cu 49 de puncte după 19 meciuri, la 3 puncte distanță de Al-Hilal, care are un meci mai puțin disputat și la 8 puncte distanță de echipa lui Cristiano Ronaldo, Al-Nassr.