Tony Da Silva, lecție de viață, în direct: „Am învins cancerul anul trecut! Mi-a fugit pământul de sub picioare. Fiecare zi e o binecuvântare”

Tony da Silva a făcut dezvăluiri incendiare în direct în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, difuzată live pe site-ul FANATIK.RO în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Fostul antrenor al celor de la Poli Iași a transmis în exclusivitate că pentru a se alătura staff-ului condus de acesta la Manchester United, dar brazilianul a vorbit și despre un moment foarte greu din viața sa, pe care a reușit, din fericire, să îl traverseze cu brio.

„Important este să te simți bine, să faci ceea ce îți place. Dacă eram disperat și nu aveam ce să mânănc, mergeam pe jos. Dumnezeu m-a ajutat foarte mult. Eu anul trecut am pățit ceva foarte nasol, am învins un cancer și cum am spus, eu sunt transparent, eu nu vreau să mai pierd timpul.

Acum sunt bine, sunt sănătos, mi-am schimbat foarte mult modul în care mă gândesc în viață. În fiecare zi trebuie să facem ceea ce ne place și ne face să ne simțim bine, pentru că nu știm nimic despre ziua de mâine. Este adevărul, anul trecut când mi s-a spus că am cancer, a fugit pământul de sub mine, nu știu să-ți explic cum m-am simțit.

E cel mai dureros lucru din viață, m-am speriat. Ca jucător eram întotdeauna un pitbull și mușcam din toți, atunci am mușcat viața, m-am luptat și am revenit, iar după aceea am salvat Poli Iași de la retrogradare. Dumnezeu e mare! De când am reușit asta, am zis că fiecare zi pentru mine e o binecuvântare să fiu în viață.

Hai România!”, a încheiat Tony da Silva la FANATIK SUPERLIGA.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Tony da Silva pentru a merge la Manchester United. Totuși, antrenorul portughez l-a refuzat elegant pe bunul său prieten.

„Ruben este un prieten foarte apropiat, ne știm de foarte mult timp deja. Este o persoană de o calitate umană care nu mai există în lume. Este o persoană devotată și are un suflet foarte bun.

Este foarte loial, însă din păcate, în lume s-au pierdut aceste valori. Mă bucur că a rămas cu picioarele pe pământ. A fost o posibilitate, el are colaboratorii lui, are și o ‘mână dreaptă’ cu care a lucrat timp de 4 ani la Sporting Lisabona.

S-a dus cu el. Eu sunt apropiat de Ruben Amorim și într-adevăr a fost o discuție, dacă eram interesat să mă duc cu staff-ul lui la Manchester United. Doar că era un rol în care eu nu mă vedeam.

E un rol în care nu m-aș fi simțit bine. Am fost secund la naționala Camerunului cu Toni Conceicao și eu vreau să merg pe drumul meu. Manchester United este de vis, dar rolul pe care mi l-au oferit nu era un rol în care m-aș fi simțit bine. Mai bine rămânem prieteni, i-am mulțumit că s-a gândit la mine, dar mergem pe drumuri separate”, a declarat Tony da Silva, la FANATIK SUPERLIGA.

