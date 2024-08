Tony Da Silva, sincer după Farul – Poli Iași 2-0: “E nasol. Trebuie să îmi cer scuze”

Poli Iași a suferit o nouă înfrângere în Superliga României. , la capătul unui meci plin de evenimente. Partida a fost oprită de două ori de arbitru. În prima repriză, nocturna a cedat, iar în partea secundă,

Poli Iași, învinsă la Ovidiu după un meci încărcat de evenimente

Moldovenii au început bine meciul cu Farul. Vali Gheorghe și Gheorghiță au ratat fiecare câte o ocazie imensă, iar constănțenii i-au pedepsit. Rivaldinho a deschis scorul în minutul 30, iar Gabi Iancu a stabilit scorul final cu câteva minute înainte de sfârșitul primei reprize.

Jocul ieșenilor a suferit. După ce au încasat primul gol, elevii lui Tony Da Silva au fost aproape inexistenti în careul advers. La finalul meciului, antrenorul a criticat lipsa de eficacitate din fața porții în acest început de sezon. El e de părere că echipa sa putea obține mai mult în această partidă.

Tony da Silva: ”Trebuie să îmi cer scuze”

„Ce să zic. Am avut un plan de joc. Am avut primele 4 oportunități, însă nu am fost eficienți. Asta este fotbalul. Eu trebuie să îmi cer scuze. S-a jucat puțin însă. În primele 30 de minute am fost echipa mai bună de pe teren. După s-a întrerupt meciul, iar în repriza a doua a venit ploaia. S-a rupt mult meciul.

Din păcate, nu am reușit să dăm gol. E nasol pentru că noi creăm oportunități în fiecare meci, însă nu marcăm. Nu am fost atât de buni încât să dăm gol. Bravo pentru Farul. Sunt foarte trist. Avem un drum foarte greu înapoi la Iași. Băieții meritau mai mult. Am arătat ca o echipă bună care își creează ocazii de joc”, a explicat antrenorul celor de la Poli Iași la finalul meciului.

Dezamăgire în rândul jucătorilor lui Tony: ”Sper să ne revenim mental”

Și jucătorii ieșeni s-au arătat dezamăgiți de felul în care s-a derulat partida de la Ovidiu. Bordeianu și Roman au transmis, de asemenea, ideea că echipa nu a reușit să profite de ocaziile din debutul partidei și a fost rapid pedepsită de adversari.

„Ploua atât de puternic încât nu puteai respira. Nu vedeai mingea. Trebuie să fim realiști. Nu suntem ok. Am jucat două meciuri acasă pe care trebuia să le câștigăm. Azi am pierdut cu 0-2, însă puteam scoate mai mult. Asta e fotbalul”, a declarat Mihai Bordeianu la flash-interviu.

„Nu mai avem putere. Nu înțeleg. Cred că ar trebui să fructificăm mult mai bine ocaziile pe care ni le creăm. Controlăm jocul, însă nu reușim. Am luat gol și ne-a pus capac. Suntem la început de campionat, însă nu am început bine. Sper să ne revenim mental și să facem jocuri din ce în ce mai bune. Noi am încercat. Și terenul a fost impracticabil”, a transmis Alin Roman după fluierul final.