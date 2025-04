Tony Da Silva, verdict clar înainte de FCSB – U Cluj: „Toată România trebuie să se mândrească!”. Video

Fostul antrenor al celor de la Poli Iași este de părere că FCSB are cel mai valoros lot din play-off, însă crede că Universitatea Craiova sau CFR Cluj pot să facă o surpriză și să câștige titlul în fața „roș-albaștrilor”.

Tony Da Silva, verdict clar înainte de FCSB – U Cluj

Tony Da Silva a fost sincer înaintea , spunând care sunt șansele echipelor din play-off la titlu: „Am venit la meci ca să văd niște prieteni, să fac și niște investiții în Bucureși. Am stat la meciul cu Petrolul și Sepsi, văd meciul de azi și mâine merg să văd și Rapid-Dinamo.

Play-off-ul e echilibrat, fiecare meci e o finală, eu am spus că FCSB are lotul are lotul cel mai valoros, CFR își revine. Cine greșește cel mai puțin, va câștiga campionatul. Acum văd că FCSB e o echipă puternică și că CFR Cluj se poate bate acolo.

FCSB e o echipă intensă, cu multe soluții, dacă n-are un jucător, bagă altul. Toată România trebuie să se mândrească cu ce a făcut FCSB. Sper să văd echipe românești în grupele Ligii Campionilor”.

„Dinamo are cel mai strateg antrenor!”

„CFR Cluj are un antrenor foarte bun, au investitori, sunt competitivi, eu nu pot să scuip în farfuria în care am mâncat. Am fost foarte fericit la CFR, Clujul e a doua casă a mea. Sufletul meu trage pentru CFR. Dar trebuie să fim realiști, FCSB e mai puternică.

Craiova e în creștere, a fost eliminată din Cupa României, acum se poate concentra mai mult pe campionat. Șumudică a făcut o recuperare bună, dar are un lot subțire pentru play-off. Dinamo are cel mai strateg antrenor din România. Se luptă pentru clasament și atât, asta e problema lor”, .

„Cu mine nimeni nu a vorbit, eram aproape să preiau naționala Madagascarului, nu ne-am înțeles din punct de vedere financiar. Pot să mă întorc sau să mă duc în Cipru, nu sunt disperat”, a mai spus portughezul.

