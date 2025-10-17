Tony, out de la Poli Iași! Legenda lui Dinamo este în pole position să preia echipa. Exclusiv

Poli Iași, echipa care a retrogradat sezonul precedent în liga secundă, trece printr-o perioadă extrem de complicată, iar, din informațiile FANATIK, antrenorul Tony Da Silva este foarte aproape de a fi demis. Cel care ar urma să-i ia locul este Florin Bratu, principalul de pe banca celor de la CS Dinamo.

Tony Da Silva, aproape de a fi demis de la Poli Iași!

Poli Iași a primit vineri vizita celor de la CS Dinamo. Partida s-a încheiat la egalitate, 1-1. Moldovenii păreau favoriți, însă echipa antrenată de Tony Da Silva nu a reușit să obțină cele trei puncte care o puteau duce aproape de locurile de play-off.

Din informațiile FANATIK, conducerea clubului din Copou este dezamăgită de și e pregătită să ia o decizie pentru a nu risca să rateze calificarea în play-off-ul ligii a II-a.

Florin Bratu i-a încurcat pe moldoveni și e favorit pentru a-i lua locul lui Tony

Cel care ar urma să-i ia locul este chiar Florin Bratu. Tehnicianul celor de la CS Dinamo reușește lucruri impresionante la cârma nou-promovatei, iar remiza obținută pe terenul ieșenilor îl duce în pole-position pentru a prelua clubul din Moldova.

Tony Da Silva dă vina pe ghinion după 1-1 cu CS Dinamo

Tony Da Silva s-a declarat dezamăgit de rezultatul de egalitate obținut în fața celor de la Dinamo. Antrenorul portughez e de părere că elevii săi au tratat cu prea multă lejeritate partida și spune că echipa din București a avut parte și de noroc la golul înscris.

„Concluzia este că munca de antrenor aduce echipa în preajma careului. Mă uitam pe statistici și am avut 23 de oportunități de gol și 10 ocazii clare, la 5 metri de poartă! Noi, de 10 ori, suntem la 5-6 metri de poartă și nu reușim să dăm gol. CS Dinamo a avut doar două șuturi pe poartă. Jesus ne-a scos, bravo lui!

Când nimeni nu se aștepta, am primit un gol deviat. Am încercat, cu ce avem pe bancă, să aducem un plus. La ultimele 5 minute am cerut să jucăm mai direct, pe vârf.

Șeroni nu era cel care trebuia să dea la poartă, ci Ștefanovici! Ștefanovici trebuia să execute. Dacă Șeroni dădea gol, nimeni nu mai zicea nimic. Asta e! Am pierdut două puncte. Am avut și noi problemele noastre. Fotbalul te pedepsește. Nu poți să ratezi atâtea oportunități!

Noi muncim la finalizare în fiecare săptămână, la fel și fazele fixe. Au venit Vidakovic, Cestor, Camara și sunt de doar 10-12 zile cu noi. Încă nu sunt pregătiți 100%. E foarte ușor să dai vina pe antrenor. Sunt foarte supărat și foarte frustrat! Nu se poate să ratezi așa de ușor!”, a spus Tony după meciul Poli Iași – CS Dinamo.