”I-am tras una în moacă”. Super-colaborare între Tony Poptămaș și un faimos chitarist norvegian! Video în premieră

Tony Poptămaș a cunoscut celebritatea și ca artist, cântărețul de origine română stabilit în Norvegia, având deja zece albume de muzică country. Acum, Tony Poptămaș, în colaborare cu un alt artist celebru, cunoscut pentru calitățile sale de chitarist, Roger Pedersen, lansează o nouă melodie, piesă la care românul a colaborat și pe partea de compoziție, nu doar pe partea vocală.

Tony Poptămaș lansează piesa I Hit Him In The Face – I-am tras una în moacă

Tony Poptămaș și Roger Pedersen colaborează pentru cea mai nouă piesă a lor, o melodie cîn stilul inconfundabil al lui Brad Paisley. Melodia este ucountry-rock internațional și se anunță să fie un hit, cu atât mai mult cu cât cei doi artiști au alături alte nume grele ale muzicii din Norvegia.

Colaborarea celor doi vine după ce, în perioada pandemiei, diagnosticat cu o boală care îi afectează mai ales pe chitariști, Roger Pedersen a făcut tot ce a putut pentru a continua să facă muzică. Și, în timp ce învăța să cânte la alte instrumente muzicale din cauză că nu mai putea să presteze așa cum își dorea la chitară, Roger Pedersen a compus linia melodică a piesei I Hit Him In The Face.

Iar după ce a înregistrat linia melodică la diverse instrumente, în compania mai multor artiști, Roger Pedersen a apelat la Tony Poptămaș pentru editarea versurilor și a vrut ca el să fie vocea principală a piesei.



Piesa lansată de Tony Poptămaș și Roger Pedersen spune povestea de dragoste dintre un bărbat și o femeie care se iubesc și care, într-un bar, au parte de o întâlnire nedorită în urma căreia ajung într-o situație dificilă, se ceartă, motiv pentru care el este, la un moment dat, părăsit de ea.

Melodia lui Tony Poptămaș, o colaborare internațională

Pe lângă Tony Poptămaș – care este vocea principală a melodiei – și Roger Pedersen, cel care cântă la chitară, vioară, chitară steel, clape și chitară bas, melodia I Hit Him In The Face beneficiază și de aportul unor alți artiști cunoscuți.

Astfel, vocea feminină este a talentatei Elisabeth Kristensen – o artistă cunoscută în Norvegia în lumea muzicii country și fostă semifinalistă a show-ului The Voice-, iar vocea de backup este a lui Hans Borg, un alt artist bine cunoscut pentru vocile de spate din țara din nordul Europei.

De asemenea, videoclipul este realizat de Thomas Mortveit, iar totul a fost mixat de către Kjetil Ulland, unul dintre cei mai cunoscuți sunetiști din lumea muzicii mondiale.

Cine este Roger Pedersen

Cunoscut în Norvegia și în Europa de Vest prin faptul că a fost chitaristul trupei Heaven, care în anii 80 au avut hitul Please take me back”, faimosul Roger Pedersen a colaborat și cu formația Huldra.

Roger Pedersen a lansat în ultimii ani trei albume solo de muzica avansată de chitară în genul rock. El a primit multe recenzii bune, atât de la American Guitar Player Magazine, Music Street Journal US, Rock Hard Reviews US, cât și o mulțime de alte recenzii muzicale din întreaga lume.

Muzician complet, Roger Pedersen a fost diagnosticat cu o afecțiune care îi pune în pericol cariera, distonia muzicianului fiind o boală care, din păcate, încă nu are un tratament.

Cu toate acestea, nu s-a lăsat învins de problemele sale de sănătate, motiv pentru care, pentru a înlocui chitara solo pe care o stăpânea ca un adevărat maestru, a învățat să folosească și la alte instrumente, melodia în care colaborează cu Tony Poptămaș fiind una în care el își folosește din plin cunoștințele acumulate în ultimii ani.

Tony Poptămaș este un artist complet

Cunoscut în toată România pentru postările sale de pe contul de Facebook pe care îl are și care este urmărit de peste 2,3 milioane de oameni, Tony Poptămaș este, în realitate, și unul dintre cei mai talentați artiști de origine română.

Născut în Târgu Mureș și mutat în Norvegia de mai bine de 20 de ani, Tony Poptămaș, pe numele său real – Sorin Anton Poptămaș – are o viață muzicală extrem de activă. El are deja peste 10 releasuri de country la activ și a lansat piese atât în ​​România, cât și în ”țara de origine” a country-ului, Nashville, din SUA.

Pentru publicul din România, Tony Poptămaș este mai cunoscut însă pentru colaborările sale cu trupa Desperado și producatorul Sandy Deac. De altfel, Tony Poptămaș își poate trece în CV și succesul pe care l-a avut cu Desperado la concursurile Eurovision: Eurovision 2006 împreună cu trupa Desperado, locurile 2 și 4 în 2007 tot cu Desperado, locul 2 în 2010 împreună cu Luminița Anghel. În 2008, Tony Poptămaș, tot alături de trupa Desperado, a obținut locul al treilea la Cerbul de Aur.