Tony Poptămaș și Roger Pedersen au lansat o nouă piesă: ”Mi-aș da viața pentru tine”

Tony Poptămaș, unul dintre cei mai buni cântăreți de muzică country, lansează o nouă piesă în colaborare cu vedeta norvegiană Roger Pedersen. Cei doi sunt la a treia melodie împreună, noua producție având un nume sugestiv: (I would) „Die for you” (Mi-aș da viața pentru tine).

au lansat piesa Mi-aș da viața pentru tine. Este a treia melodie creată în cadrul proiectului de colaborare dintre cei doi artiști. Tony Poptămaș a fost textierul piesei și este și vocalist, iar Roger a compus muzica și s-a ocupat de producția muzicala a melodiei.

Piesa este de o sensibilitate aparte. Mai exact, melodia relevă îngrijorarea unui tată pentru propriul copil și despre cum îl poate ajuta să treacă prin viață în cel mai bun mod posibil. În plus, producția exprimă oarecum și un posibil conflict dintre tată și fiu, unul atât de tipic la vârsta adolescenței copilului

Ideea de baza se înțelege totuși cel mai bine din titlul piesei: Mi-aș da viața pentru tine. Iar piesa spune cum orice părinte bun, care își iubește enorm copilul, ar fi în stare să-și dea viața pentru el, daca s-ar ivi vreodată o situație extremă.

Legenda norvegiană a chitarei, Roger Pedersen, a înregistrat la diverse instrumente. Printre acestea se numără vioara, lapsteel, dobro, mandolină, chitare, chitară bas sau clape. Totul a fost mixat de către o celebritate în lumea studiourilor din Norvegia, pe nume Kjetil Ulland, în studioul ABC. Piesa a fost lansata de Casa de Discuri Forte Music din Stavanger, Norvegia.

Videoclipul a fost realizat de către Kristian Eidesvik, un fotograf norvegian renumit. Lucrările sale, imagini postate online, au strâns de-a lungul timpului zeci de mii de aprecieri din întreaga lume, multe fiind . Clipul piesei a pus un deosebit accent pe etapele din viața unui copil, până să ajungă om mare.

Prima piesă a celor doi artiști a avut un succes uriaș

Prima melodie din proiect a fost lansată pe 29 octombrie 2021 și a primit referințe foarte bune. Piesa „I hit him in the face” a fost redată de mai multe ori în programul de radio britanic „David Buckle show” și a ajuns pe locul 6 în Top 40 la unul dintre cele mai mari posturi de radio din Norvegia, Radio 102.

Videoclipul, realizat de Thomas Mortveit, are momentan peste 70.000 de redări pe Youtube și dacă includem și redările de pe Facebook, vorbim de peste 300.000 de redări. Într-o lume in care muzica tehno și maneaua domină piața muzicală, aceste cifre sunt foarte bune.

Cine sunt Roger Pedersen și Tony Poptămaș

Roger Pedersen este deseori comparat cu Yngwie Malmsteen. El a lansat trei albume solo în ultimii ani, cu muzică avansată de chitară, mană cerească pentru chitariștii de muzică rock. A primit recenzii excelente de la American Guitar Player Magazine, Music Street Journal US, Rock Hard Reviews US.

După diagnosticul primit înainte de pandemie, distonia muzicianului, artistul a intrat într-un nou fel de a aborda muzica. E unul unde cântă el însuși la toate instrumentele, în afară de tobe.

Tony Poptămaș este un cântăreț de muzică country, cunoscut atât în România cât și în Norvegia. Cele mai multe albume le ar vândute în SUA, prin puterea online-ului. El locuiește de 31 de ani în Haugesund, în Norvegia. Are mai multe albume country la activ și și-a produs muzica atât în ​​România, cât și în Nashville și Los Angeles.

De asemenea, a fost, și încă este vocalistul ”de export” al celebrei trupe Desperado din Cluj. Tony a participat de 3 ori la Eurovision în România unde s-a clasat pe locurile 2-2-4 în finale. A câștigat Cerbul de Bronz, tot împreună cu Trupa Desperado, în 2008. Astăzi trăiește din cântări, concerte și producție media. Tony interpretează aceasta piesa într-un stil caracteristic, așa cum numai el știe s-o facă.