Tony s-a enervat la interviu, după Poli Iași – Dinamo 2-2! „Suntem cele mai bune persoane din lume”. Bordeianu îi avertizează pe jucătorii străini: „Să ne ajute!”

Tony s-a enervat la interviu, după Poli Iași – Dinamo 2-2! „Suntem cele mai bune persoane din lume”

Tony da Silva, antrenorul Politehnicii Iași, a fost foarte nervos la finalul partidei și și-a păstrat starea și la interviul de după joc. Tehnicianul nu-și explică de ce jucătorii săi comit atât de multe greșeli individuale, în special fotbaliștii străini.

„Suntem cele mai bune persoane din lume, că noi facem cadouri în fiecare meci. Cred că în prima repriză puteam marca mai mult, dar am întâlnit o echipă foarte bună. Am întors rezultatul și am arătat că avem caracter.

Noi suntem în Liga 1, nu putem lua gol chiar așa în fiecare meci, după asemenea greșeli individuale. Am marcat două goluri, cred că meritam mai mult. În repriza a doua știam că ei vor ataca. În primele 15 minute n-am intrat bine.

La sfârșitul meciului s-a rupt ritmul, au avut și ei accidentări. Dar s-a permis prea mult fragmentarea jocului. Asta este! Noi am vrut 3 puncte, dar am luat un punct. Le-am zis băieților că nu e posibil să fim așa buni și să greșim în halul ăsta.

Să-ți dai autogol, pase de gol la adversar… La atitudinea n-am ce zice, dar prea multe greșeli. Noi avem nevoie de puncte, știam că vom întâlni o echipă foarte bună. Eu sunt supărat de cum am luat golurile. Noi nu putem da gol așa ușor”, a declarat Tony.

Mihai Bordeianu, avertisment pentru fotbaliștii străini veniți în Superliga!

, însă la final a ținut să transmită un avertisment fotbaliștilor străini care vin în Superliga. Ultimul transfer al moldovenilor este cel al lui Omrani, care încă nu și-a făcut debutul în formația ieșeană.

„Am dat un gol foarte frumos, mă bucur că am marcat. Păcat că golul meu nu a contat mai mult. A fost un rezultat echitabil. Timpul va decide dacă echipa se va pune pe picioare odată cu venirea lui Omrani. Depinde de nivelul la care vor reveni jucătorii transferați. Toți ar trebui să ne ajute, mai ales jucătorii străini care vin în România, să fie peste medie”, a declarat Bordeianu.

După 5 etape, Dinamo se află pe locul 4 în Superliga, cu 8 puncte, la fel ca Sepsi Sfântu Gheorghe, în timp ce Poli Iași se află pe poziția a 15-a, cu doar 4 puncte. Ultima în campionat este FC Botoșani, care are încă nu și-a disputat meciul din această etapă cu UTA Arad. Lider rămâne Universitatea Craiova, cu 11 puncte, la fel ca Oțelul Galați.