Tony, săgeți către Meme Stoica! A vorbit despre relația specială cu Ruben Amorim. Filmulețe speciale cu jucătorii de la Manchester United

FCSB a jucat ultimul meci din grupa unică din Europa League contra lui Manchester United (0-2 scor final). Tony da Silva a ținut să lămurească după meci care este relația sa cu Ruben Amorim, antrenorul englezilor, după ce ar fi fost acuzat de Mihai Stoica că este un necunoscut pentru tehnicianul echipei din Premier League.

Tony da Silva face lumină. Ce a discutat cu Ruben Amorim înainte de FCSB – Manchester United

Ruben Amorim a preluat-o pe Manchester United în toamna anului 2024.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Tony a explicat ce s-a întâmplat înainte de meciul de pe Arena Națională. Lusitanul a mărturisit că Ruben Amorim nu a dorit să creeze polemici pomenindu-i numele sau oferind detalii despre el, chiar dacă cei doi sunt prieteni foarte buni și au clipuri video împreună înaintea meciului.

„Am văzut declarația lui Meme Stoica…”

„Am văzut unele păreri că nu ai fi atât de apropiat de cei de la Manchester. Ne-ai trimis acele videoclipuri în care se vede clar că ești respectat acolo, că ai o prietenie cu oameni importanți. Faci parte într-un fel, odată cu venirea lui Amorim, din familia Manchester Untied”, a precizat în direct moderatorul Horia Ivanovici.

„Nu are rost să intru în acest gen de discuții. Eu am coloană vertebrală și știu cine sunt. Eu am de demonstrat lucruri doar copilului meu și părinților mei care m-au educat.

Sunt liniștit. Când lumea nu știe despre ce e vorba, mai bine să tacă din gură pentru că se face de râs. Am văzut declarația lui Meme Stoica…

„Meme e supărat pe Tony că nu a câștigat niciodată cu mine!”

Ruben Amorim a râs când a fost întrebat de mine. Dacă spunea că am vorbit, că i-am spus lucruri, jumătate din România ar fi zis că am trădat. Am venit, am mâncat la masă cu lumea, și am trădat, ne-a dat pe mâna lui Amorim, nu ar fi fost bine!

Și dacă ar fi câștigat FCSB, cine ar fi de râs!? Ruben Amorim! Cu buget mare, jucători buni, a primit informații de la un prieten… El doar a zâmbit, eu știu ce vorbesc cu el.

Meme e supărat pe Tony că nu a câștigat niciodată cu mine. Eu cu CFR am câștigat mereu, fie cu Steaua, fie cu Urziceni. Anul acesta am câștigat cu Poli la ei acasă. Eu îi doresc multă sănătate lui Meme!”, a spus Tony da Silva în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Tony da Silva putea fi analist video la Manchester United și să lucreze cu Ruben Amorim

Rămas liber după despărțirea de Poli Iași toamna trecută, Tony a primit o propunere neașteptată de la Ruben Amorim. Mai exact, cei doi lusitani ar fi putut lucra împreună la Manchester United.

Fostul tehnician al echipei din Superliga a dezvăluit că nu s-ar fi regăsit în rolul de analist video, dorind să fie în continuare antrenor principal acolo unde va merge: „Eu sunt apropiat de Ruben Amorim și într-adevăr a fost o discuție, dacă eram interesat să mă duc cu staff-ul lui la Manchester United.

Doar că era un rol în care eu nu mă vedeam. I-am mulțumit că s-a gândit la mine, dar mergem pe drumuri separate”, spunea atunci Tony da Silva, la FANATIK SUPERLIGA.

Tony da Silva i-a răspuns lui Mihai Stoica