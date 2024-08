Tony și-a mitraliat jucătorii după Hermannstadt – Poli Iași 6-2: „Măi, băieți, ce vreți de la viață? Cine nu vrea aici, să își caute echipă!”

Poli Iași a suferit o înfrângere dureroasă. . Imediat după meci, Tony da Silva s-a declarat extrem de dezamăgit de felul în care jucătorii săi au intrat pe teren.

Poli Iași, distrusă la Sibiu

Moldovenii nu au avut nicio șansă la Sibiu. Golurile înscrise de Teixeira și Ștefanovici au fost în zadar. Echipa lui Tony a arătat foarte slab în faza defensivă, iar cei de la Hermannstadt au profitat de orice ocazie. Viitorul moldovenilor nu arată deloc bine.

La finalul meciului, Tony da Silva a declarat că nu înțelege de ce echipa a arătat atât de slab. Antrenorul celor de la Iași e de părere că jucătorii săi nu au intrat suficient de montați și anunță schimbări masive. În plus, acesta a tras un semnal de alarmă: situația trebuie să se schimbe în cel mai scurt timp.

Tony da Silva: „Trebuie să ne schimbăm mentalitatea. Sper să se uite într-o oglindă și să-și vadă rușinea”

„E vina noastră. Eu, de când am venit aici, am apărat întotdeauna jucătorii, dar astăzi nu am făcut nimic din ce am cerut. Nu am avut atitudine, au venit aici ca turiști. Nu au nicio scuză. Eu, ca lider, trebuie să iau atitudine. Măi, băieți, ce vreți de la viața voastră?

Astăzi nu am văzut deloc atitudine. Dacă asta e ambiția noastră, e o mare problemă. Nu poți să joci altfel cu echipele mari și să vii aici… Asta nu e echipa pe care o vreau eu!

Le-am zis tot ce trebuie să facă, dar nu s-a făcut. Trebuie să ne respectăm suporterii; unii nu mănâncă, nu stau cu familia și vin să ne susțină. Bravo pentru Hermannstadt!

Noi trebuie să ne schimbăm mentalitatea; astăzi am arătat că avem o mentalitate mică. Cine nu vrea să fie la Poli să își caute echipă, eu nu am venit în România să fur niciun euro. Am trecut peste un cancer, eu nu am venit aici să îmi bat joc, am venit să-mi fac meseria, pasiunea. Eu o să fiu mereu o soluție pentru Poli Iași, nu o problemă.

Astăzi nu am fost agresivi. Noi am muncit, am arătat cum joacă Hermannstadt, am schimbat jucători pentru a aduce ceva în plus. Eu sunt cel mai mare vinovat, trebuie să vorbesc cu conducerea, cu băieții, trebuie să schimbăm mentalitatea. Astăzi nu am respectat blazonul lui Poli Iași, nu am respectat suporterii!

Sper să se uite într-o oglindă și să-și vadă rușinea. Eu îmi văd rușinea. Am fost Moș Crăciun până acum, iar astăzi am mai fost Moș Crăciun încă o dată. Am meritat ce am primit”, a declarat Tony la finalul meciului.

Poli Iași ocupă în acest moment locul 13 în Superliga României, însă echipa poate coborî până pe ultima poziție la finalul etapei. După , moldovenii vor juca pe teren propriu împotriva celor de la Universitatea Craiova.