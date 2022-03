Legendarul designer Tony Walton a murit la 87 de ani. Care este cauza decesului 

Legendarul designer de costume și scenograf a încetat din viață în cursul zilei de miercuri, 2 martie 2022. Vestea a fost confirmată de fiica vitregă a vedetei britanice pe rețelele de socializare.

Tony Walton a murit la 87 de ani. Creatorul de modă britanic a luat numeroase premii

Tony Walton a câștigat mai multe premii în carieră, printre care se numără un Oscar pentru munca depusă la „All That Jazz”. De asemenea, a primit de 3 ori premiul Tony pentru „Pippin”, „The House of Blue Leaves” și „Guys and Dolls”.

ADVERTISEMENT

Celebrul avea 78 de ani, moartea fiind pusă pe seama unui accident vascular cerebral. Din păcate, artistul a suferit mai multe complicații, iar cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

„Un rămas bun și iubitor de la cel mai fabulos tată vitreg și ființă umană din lume. Te iubesc pentru totdeauna, Tony Walton. O călătorie minunată”, a spus fiica vitegră a regretatului artist, notează .

ADVERTISEMENT

Designerul a fost găsit în apartamentul său din Upper West Side, după cum avea să povestească mai târziu fiica vitegră. Vedeta a avut o relației cu Julie Andrews, pe care a cunoscut-o în copilărie. Mariajul celor doi s-a consumat în perioada 1959 – 1968.

Tony Walton, carieră de peste cinci decenii. Ce premii a primit

Tony Walton este renumit pentru munca depusă la crearea costumelor din „Mary Poppins” (1964). Designerul a contribuit și la costumele de la „The Wiz” (1978) cu actrița Diana Ross.

De asemenea, regretatul de origine britanică a primit în cariera care a durat peste 50 de ani și un premiu Emmy pentru „Death of a Salesman”. În 1991 designerul a ajuns la Theatre Hall of Fame.

ADVERTISEMENT

Regretatul creator de costume a fost creditat pentru 20 de filme, cum ar fi: „Murder on the Orient Express”, „Fahrenheit 451” și „Deathtrap”. Totodată, pe Broadwayoperele sale au inclus Chicago, The Real Thing, The Man Who Came to Dinner și Annie Get Your Gun.