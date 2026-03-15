Fotbalul românesc a dat de-a lungul istoriei sale mai mulți antrenori de legendă. Mulți nu mai sunt printre noi. Cum arată un top 10 tehnicieni din SuperLiga în funcție de numărul meciurilor pregătite. La loc de cinste, pe prima poziție, găsim un nume celebru, un personaj de-a dreptul fabulos.

Florin Halagian, un antrenor de legendă. Ar fi împlinit 87 de ani pe 7 martie

Episodul cu numărul 42 al emisiunii „Oldies but Goldies” de la FANATIK a fost unul de colecție. Horia Ivanovici și invitatul său permanent, jurnalistul Andrei Vochin, au discutat despre un personaj legendar din fotbalul românesc. E vorba de nimeni altul decât Florin Halagian.

„Avem în ediția de azi (n.r. 7 martie 2026) un personaj fabulos, care ar fi împlinit și o anumită vârstă. Un personaj nepereche. Unul dintre cei mai faimoși hâtri și cu o carismă specială tehnicieni din fotbalul românesc”, a spus moderatorul emisiunii.

Ediția „Oldies but Goldies” dedicată lui Halagian (1939 – 2019) nu a fost pus întâmplător pe data de 7 martie. În această zi, dacă ar mai fi trăit, „Armeanul” ar fi împlinit vârsta de 87 de ani.

Horia Ivanovici se leagă și de performanța lui FC Argeș din campionat. „Subiectul este legat și de performanța extraordinară a lui FC Argeș. O echipă care promovează, care reușește, incredibil, să meargă pe două fronturi (Cupă și campionat). Cred că trecutul glorios al lui FC Argeș se împletește cu prezentul glorios al lui FC Argeș”.

„Florin Halagian este legat de FC Argeș. Numărul 2 în istoria acestui club este Florin Halagian, după Nicolae Dobrin. Este singurul antrenor care a câștigat singurele trofee din palmaresul celor de la FC Argeș”, a punctat și Vochin.

Cum arată un top 10 antrenori din Superliga. Numele celebru de pe locul 1

Pe numele său complet Florin Vaschen Halagian, „Armeanul” deține în acest moment recordul în SuperLiga dacă ne raportăm la numărul de meciuri antrenate pe banca echipelor de primă ligă. Numărul de meciuri pregătite de acesta este pe cât de impresionant, pe atât de greu de egalat vreodată de altcineva.

este de departe recordmanul la acest capitol. Mult în spatele său îl avem pe Ilie Oană cu 572 de partide. Podiumul este completat de Nicolae Dumitru cu 558 de meciuri.

Urmează apoi, pe locul 4, Ion V. Ionescu cu 496 de meciuri. Pe 5 îl găsim pe Viorel Hizo cu 488 de dueluri pregătite. În urma sa vin Ioan Andone și Florin Marin, ambii cu câte 456 de meciuri. Iată clasamentul complet:

Florin Halagian – 878 meciuri Ilie Oană – 572 meciuri Nicolae Dumitru – 558 meciuri Ion V. Ionescu – 496 meciuri Viorel Hizo – 488 meciuri Ioan Andone – 456 meciuri Florin Marin – 456 meciuri Valentin Stănescu – 455 meciuri Sorin Cârțu – 454 meciuri Angelo Niculescu – 445 meciuri